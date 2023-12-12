12 грудня: День Сухопутних військ ЗСУ. Чим ще відомий цей день та яке сьогодні релігійне свято

12 грудня 2023 року — 657-й день війни в Україні

Сьогодні в Україні відзначається День Сухопутних військ

Свято встановили у 1997 році, щоб відзначити "заслуги Сухопутних військ України як найчисленнішого виду Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави".

Сухопутні війська – це моноліт механізованих, танкових, ракетних військ і артилерії, армійської авіації, частин і підрозділів протиповітряної оборони та спеціальних військ, який має фундаментальне значення у забезпеченні обороноздатності нашої держави.

Як найчисельніший вид та основа бойового потенціалу Збройних сил України, вони несуть найбільше навантаження і відіграють вирішальну роль під час виконання завдань операції Об’єднаних сил щодо забезпечення територіальної цілісності та недоторканності кордонів держави.

Церковне свято

Фото: з відкритих джерел

12 грудня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Олександра Єрусалимського. Жив він у II столітті, був пастором та учнем Климента Олександрійського. В Єрусалимі Олександр вклонився святим місцям, після чого почав чути Господні одкровення.

Що не можна робити 12 грудня

не варто фізично працювати

заборонено ворожити й лаятися

не можна носити старий одяг.

Народні прикмети і традиції на 12 грудня

домашня худоба сама зайшла в стійло — чекайте на снігопад

гілки ялівцю зігнулися донизу — буде хуртовина

ранок похмурий — весна прийде рано

іній на деревах, а день похмурий — на Новий рік буде така ж погода.

Цього дня народилися:

1884 рік — видатна українська та французька художниця з родини Бенуа-Лансере Зінаїда Серебрякова;

1924 рік — український літературознавець, професор Львівського університету Іван Денисюк;

1927 рік — український філософ, письменник, літературний критик, церковний діяч, в'язень радянських концтаборів Євген Сверстюк.

Календар важливих подій в Україні:

1674 рік — у Києво-Печерській друкарні виходить перший короткий нарис історії України — "Синопсис";

1818 рік — у Полтаві відкрили Інститут шляхетних панянок;

1990 рік — рішенням 14-ї сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО у Банфі (Канада) до списку Світової спадщини ЮНЕСКО вносять перший український об'єкт під назвою "Софійський собор у Києві та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра";

1991 рік — Верховна Рада України ухвалює закон, яким скасовує кримінальну відповідальність за добровільні гомосексуальні стосунки;

1991 рік — Незалежність України визнає Грузія.