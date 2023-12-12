12 грудня: День Сухопутних військ ЗСУ. Чим ще відомий цей день та яке сьогодні релігійне свято
12 грудня в Україні святкують День Сухопутних військ та вшановують пам’ять священномученика Олександра Єрусалимського
12 грудня 2023 року — 657-й день війни в Україні
Сьогодні в Україні відзначається День Сухопутних військ
Свято встановили у 1997 році, щоб відзначити "заслуги Сухопутних військ України як найчисленнішого виду Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави".
Сухопутні війська – це моноліт механізованих, танкових, ракетних військ і артилерії, армійської авіації, частин і підрозділів протиповітряної оборони та спеціальних військ, який має фундаментальне значення у забезпеченні обороноздатності нашої держави.
Як найчисельніший вид та основа бойового потенціалу Збройних сил України, вони несуть найбільше навантаження і відіграють вирішальну роль під час виконання завдань операції Об’єднаних сил щодо забезпечення територіальної цілісності та недоторканності кордонів держави.
Церковне свято
Фото: з відкритих джерел
12 грудня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Олександра Єрусалимського. Жив він у II столітті, був пастором та учнем Климента Олександрійського. В Єрусалимі Олександр вклонився святим місцям, після чого почав чути Господні одкровення.
Що не можна робити 12 грудня
- не варто фізично працювати
- заборонено ворожити й лаятися
- не можна носити старий одяг.
Народні прикмети і традиції на 12 грудня
- домашня худоба сама зайшла в стійло — чекайте на снігопад
- гілки ялівцю зігнулися донизу — буде хуртовина
- ранок похмурий — весна прийде рано
- іній на деревах, а день похмурий — на Новий рік буде така ж погода.
Цього дня народилися:
1884 рік — видатна українська та французька художниця з родини Бенуа-Лансере Зінаїда Серебрякова;
1924 рік — український літературознавець, професор Львівського університету Іван Денисюк;
1927 рік — український філософ, письменник, літературний критик, церковний діяч, в'язень радянських концтаборів Євген Сверстюк.
Календар важливих подій в Україні:
1674 рік — у Києво-Печерській друкарні виходить перший короткий нарис історії України — "Синопсис";
1818 рік — у Полтаві відкрили Інститут шляхетних панянок;
1990 рік — рішенням 14-ї сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО у Банфі (Канада) до списку Світової спадщини ЮНЕСКО вносять перший український об'єкт під назвою "Софійський собор у Києві та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра";
1991 рік — Верховна Рада України ухвалює закон, яким скасовує кримінальну відповідальність за добровільні гомосексуальні стосунки;
1991 рік — Незалежність України визнає Грузія.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.98 Купівля 36.98Продаж 37.58
- EUR Купівля 39.76Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе