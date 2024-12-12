В Україні ЮНЕСКО вперше застосує механізм спецмоніторингу щодо будинку Держпрому в Харкові

Відповідне рішення ухвалили 11 грудня під час першого дня роботи 19-го засідання Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

Члени комітету підтримали рішення організувати місію "спеціального моніторингу" до Харкова. Таким чином Україна стане першою країною, де буде застосовано цей механізм. Це дасть змогу належним чином зафіксувати пошкодження об’єкта, скоординувати заходи з його відновлення й мати докази для подальшого притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, коментуючи рішення, висловив переконання, що результати роботи місії "спеціального моніторингу" допоможуть зафіксувати руйнування та скерувати висновки до Міжнародного кримінального суду.

Ad hoc monitoring передбачає спрямованість моніторингу на конкретний випадок, а не на широке застосування чи впровадження, це своєрідний позаплановий контроль. Використовується в різних галузях. Зокрема, його застосовують тимчасові спеціальні місії, представники, організації, комітети чи робочі групи, створені для виконання спеціальних завдань. За принципом ad hoc (для розгляду одного конкретного спору або спорів за одним договором) можуть створюватися третейські суди та міжнародний комерційний арбітраж.

Довідково. Назва "Держпром" розшифровується як Будинок державної промисловості. Це найвідоміша конструктивістська будівля та символ Харкова, зведена в 1925 –1928 роках, коли Харків був столицею УРСР. Зараз це великий офісний центр площею 60 тис. кв. м, де розміщені різні державні й громадські організації.

Держпром – це комплекс із групи башт різної висоти у формі літери Н, що складається з трьох частин. Вони з'єднані між собою переходами-мостами. Через це резонансні частоти башт, накладаючись одна на одну, послаблюють коливання всієї будови. Такий метод згодом використовували в Японії під час будівництва хмарочосів у сейсмонебезпечних зонах.

Будівельники розробили унікальну технологію промислового залізобетону, тож Держпром став першим будинком у світі, зведеним виключно із залізобетону без металевого каркаса. При цьому будівлю зводили методом "плавучої опалубки", тому вона фактично є монолітною.