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В Україні ЮНЕСКО вперше застосує механізм спецмоніторингу щодо будинку Держпрому в Харкові

Олена Будько
12 грудня, 2024 четвер
09:47
Культура Держпром, Харків

Щодо будинку Державної промисловості в Харкові, який постраждав унаслідок російської атаки, в екстреному порядку застосують механізм "спеціального моніторингу" (ad hoc monitoring)

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Відповідне рішення ухвалили 11 грудня під час першого дня роботи 19-го засідання Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. 

Члени комітету підтримали рішення організувати місію "спеціального моніторингу" до Харкова. Таким чином Україна стане першою країною, де буде застосовано цей механізм. Це дасть змогу належним чином зафіксувати пошкодження об’єкта, скоординувати заходи з його відновлення й мати докази для подальшого притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, коментуючи рішення, висловив переконання, що результати роботи місії "спеціального моніторингу" допоможуть зафіксувати руйнування та скерувати висновки до Міжнародного кримінального суду. 

Ad hoc monitoring передбачає спрямованість моніторингу на конкретний випадок, а не на широке застосування чи впровадження, це своєрідний позаплановий контроль. Використовується в різних галузях. Зокрема, його застосовують тимчасові спеціальні місії, представники, організації, комітети чи робочі групи, створені для виконання спеціальних завдань. За принципом ad hoc (для розгляду одного конкретного спору або спорів за одним договором) можуть створюватися третейські суди та міжнародний комерційний арбітраж.

Довідково. Назва "Держпром" розшифровується як Будинок державної промисловості. Це найвідоміша конструктивістська будівля та символ Харкова, зведена в 1925 –1928 роках, коли Харків був столицею УРСР. Зараз це великий офісний центр площею 60 тис. кв. м, де розміщені різні державні й громадські організації.

Держпром – це комплекс із групи башт різної висоти у формі літери Н, що складається з трьох частин. Вони з'єднані між собою переходами-мостами. Через це резонансні частоти башт, накладаючись одна на одну, послаблюють коливання всієї будови. Такий метод згодом використовували в Японії під час будівництва хмарочосів у сейсмонебезпечних зонах.

Будівельники розробили унікальну технологію промислового залізобетону, тож Держпром став першим будинком у світі, зведеним виключно із залізобетону без металевого каркаса. При цьому будівлю зводили методом "плавучої опалубки", тому вона фактично є монолітною. 

  • Під час повномасштабного російського вторгнення будівля Держпрому двічі зазнала ушкоджень. 28 жовтня цього року влучили в будівлю Держпрому під час обстрілу КАБами центру Харкова. 8 листопада внаслідок чергової атаки з боку Росії будівля зазнала значних пошкоджень і руйнувань. Тоді потужний вибух стався в сьомому під’їзді на рівні третього поверху, спричинив обвал перекриття третього та другого поверхів, а також частини фасаду та даху. Вибухова хвиля також пошкодила конструкції інших під’їздів. 
  • Відповідно до рішення Комітету від 7 вересня 2023 року Будівля "Держпрому" є в Міжнародному списку культурних цінностей під посиленим захистом.
Теги:
Новини
Харків
ЮНЕСКО
Війна з Росією
Харківщина
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