Росіяни вдарили КАБами по центру Харкова: щонайменше 6 поранених, влучання у будівлю Держпрому

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

О 21:00 він зазначив, що в місті чутно вибухи.

"Ворог атакує місто КАБами - будьте обережні! Можливі повторні пуски", - попередив мер.

Попередньо, під ударом був самий центр Харкова. На місці прильоту пожежа та задимлення, додав Терехов.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак поінформував, що окупанти влучили авіабомбами у будівлю Держпрому, яка знаходиться під охороною ЮНЕСКО і є пам‘яткою архітектури.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов звітував, що близько 21:00 ворог завдав ударів КАБами по центральній частині міста та по відкритій території. Інші локації прильотів ще встановлюються.

"Влучання зафіксовано у адміністративну будівлю. Зруйновано кілька поверхів. Загалом маємо сотні пошкоджених вікон в адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках", - написав він.

Станом на 21:57 відомо про 6 постраждалих — вони у легкому та середньому станах. Важких немає.

Також Синєгубов уточнив, що, за попередніми даним правоохоронців, окупанти вдарили ФАБ-500.