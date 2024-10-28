Росіяни вдарили КАБами по центру Харкова: щонайменше 6 поранених, влучання у будівлю Держпрому
Увечері 28 жовтня російська армія обстріляла КАБами центр Харкова. На місці влучання у будівлю Держпрому спалахнула пожежа, відомо про щонайменше 6 постраждалих
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
О 21:00 він зазначив, що в місті чутно вибухи.
"Ворог атакує місто КАБами - будьте обережні! Можливі повторні пуски", - попередив мер.
Попередньо, під ударом був самий центр Харкова. На місці прильоту пожежа та задимлення, додав Терехов.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак поінформував, що окупанти влучили авіабомбами у будівлю Держпрому, яка знаходиться під охороною ЮНЕСКО і є пам‘яткою архітектури.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов звітував, що близько 21:00 ворог завдав ударів КАБами по центральній частині міста та по відкритій території. Інші локації прильотів ще встановлюються.
"Влучання зафіксовано у адміністративну будівлю. Зруйновано кілька поверхів. Загалом маємо сотні пошкоджених вікон в адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках", - написав він.
Станом на 21:57 відомо про 6 постраждалих — вони у легкому та середньому станах. Важких немає.
Також Синєгубов уточнив, що, за попередніми даним правоохоронців, окупанти вдарили ФАБ-500.
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