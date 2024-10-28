Російські війська вдарили дроном по Нікополю: постраждали двоє дітей
У понеділок, 28 жовтня, російська окупаційна армія дроном-камікадзе атакувала Нікополь, що у Дніпропетровській області
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що унаслідок атаки постраждали дві дівчинки віком 12 та 13 років. Обох шпиталізували з осколковими ураженнями.
За даними ОВА, наразі діти перебувають у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу.
- Через атаку ворожих дронів та авіабомб цієї ночі зазнав двох атак Харків. У місті через російський обстріл постраждали понад 20 людей, серед них - діти. Детальніше про наслідки атаки РФ читайте за посиланням.
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