Російські війська вдарили дроном по Нікополю: постраждали двоє дітей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що унаслідок атаки постраждали дві дівчинки віком 12 та 13 років. Обох шпиталізували з осколковими ураженнями.

За даними ОВА, наразі діти перебувають у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу.