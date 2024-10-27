Армія РФ атакує Україну "шахедами" та КАБами: у Харкові пролунали вибухи
Увечері 27 жовтня російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА типу Shahed та керовані авіабомби. У Харкові пролунали вибухи
Про це повідомляють Повітряні сили.
За словами військових, близько 7 вечора було оголошено загрозу застосування ворожих дронів для Сумської області. "Шахеди" тримали курс на Харківщину.
Згодом стало відомо про нову групу дронів, які прямували до Чернігівської області.
Станом на 20:16 ПС повідомили, що:
- одні з дронів рухалися у напрямку Харкова,
- нова група "шахедів" з Курської області перелітала на Сумщину,
- ще кілька груп із Сумщини тримали курс на Полтавщину та Чернігівщину.
Вибухи у Харкові
О 20:34 Повітряні сили попередили про керовану авіаційну бомбу у напрямку Харкова.
Уже за хвилину міський голова міста Ігор Терехов повідомив про вибухи. За його словами, попередньо, ворог завдав чотири удари по трьох районах Харкова - Шевченківському, Київському та Салтівському.
Новина доповнюватиметься...
- Актуальне
- Важливе