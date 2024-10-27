Армія РФ атакує Україну "шахедами" та КАБами: у Харкові пролунали вибухи

Про це повідомляють Повітряні сили.

За словами військових, близько 7 вечора було оголошено загрозу застосування ворожих дронів для Сумської області. "Шахеди" тримали курс на Харківщину.

Згодом стало відомо про нову групу дронів, які прямували до Чернігівської області.

Станом на 20:16 ПС повідомили, що:

одні з дронів рухалися у напрямку Харкова,

нова група "шахедів" з Курської області перелітала на Сумщину,

ще кілька груп із Сумщини тримали курс на Полтавщину та Чернігівщину.

Вибухи у Харкові

О 20:34 Повітряні сили попередили про керовану авіаційну бомбу у напрямку Харкова.

Уже за хвилину міський голова міста Ігор Терехов повідомив про вибухи. За його словами, попередньо, ворог завдав чотири удари по трьох районах Харкова - Шевченківському, Київському та Салтівському.

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