Росія вдарила КАБом по багатоповерхівці у Харкові: є руйнування та постраждалі

Про вибухи у Харкові Ігор Терехов повідомив о 3:04.

За словами міського голови, росіяни обстріляли район щільної житлової та історичної забудови у центрі Харкова, а також Салтівський район.

"Один з КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі. Зруйновано кілька поверхів. Під завалами знаходяться люди. Є пожежа. Розпочату пошуково-рятувальну операцію", - написав Терехов о 3:48.

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