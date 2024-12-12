"Реал Сосьєдад" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

"Динамо" невдало грає в Лізі Європи та після 5 турів без жодного очка та лише з одним забитим голом посідає останнє, 36-те місце, у загальній турнірній таблиці.

Кияни розпочали виступи в турнірі з розгромної поразки від італійського "Лаціо" (0:3) в Гамбурзі, де віцечемпіони України в нинішньому сезоні приймають своїх суперників в ЛЄ.

У 2-му турі команда Олександра Шовковського поступилася в гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). Свій найкращий матч динамівці зіграли 24 жовтня напіврезервним складом у Римі, де програли італійській "Ромі", за яку єдиний гол з пенальті забив український форвард Артем Довбик (0:1).

У наступній зустрічі - з угорським "Ференцварошем" в Гамбурзі "Динамо" в меншості провалилося (0:4). А в попередній грі кияни в Німеччині зазнали невдачі з чеською "Вікторією" (1:2).

"Реал Сосьєдад" після 5 турів має 7 очок та посідає 16-те місце. 8 найкращих клубів напряму вийдуть до 1/8 фіналу, команди, які займуть 9-24 позиції зіграють за право потрапити туди в стикових матчах.