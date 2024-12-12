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Номінований на "Оскар" за пісню для "Ваяни" композитор Міранда пояснив, чому не працював над саундтреком другої частини

Дар'я Тарасова
12 грудня, 2024 четвер
11:16
Кіно

На тлі критики саундтреку до мультфільму "Ваяна 2" композитор Лін-Мануель Міранда, який написав пісню для першої частини, пояснив, чому Disney не покликав його для співпраці знову

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Про це він сказав у розмові з Hollywood Reporter.

Американський композитор Лін-Мануель Міранда, який отримав Пулітцерівську премію, три нагороди "Тоні", дві нагороди "Еммі" та п'ять нагород "Ґреммі", а також дві номінації на премію "Оскар", зокрема і за саундтрек до мультфільму "Ваяна" How Far I’ll Go, пояснив, чому не працював над створенням музики для продовження музично-пригодницької анімації. Саундтрек для "Ваяни 2" написали композиторки Емілі Беар і Ебігейл Барлоу.

Музика до другої частини пригодницького мультика отримала критику останніми днями. Лін-Мануель Міранда розповів, чому студія Disney не покликала його співпрацювати для створення саундтреку після успіху в 2016 році.

Композитор написав саундтрек до анімаційного фільму "Муфаса: Король Лев", який виходить у прокат 19 грудня 2024 року. Проте він пояснив, що перед ним не стояв вибір між "Муфасою" і "Ваяною 2".

"Насправді це було не так. Я отримав сценарій "Муфаси", тільки-но закінчив роботу над "Енканто: Світ магії", і почав працювати над ним на початку 2022 року. Таким чином, "Ваяна 2" вже була в роботі [композиторок] Емілі Беар і Ебігейл Барлоу. Тоді, коли було прийнято рішення перетворити це на фільм, вони (Беар і Барлоу, - ред.) вже готували (музику, - ред.)", - зазначив Міранда.

Він похвалив роботу Емілі Беар і Ебігейл Барлоу, а також акторки Ауліі Кравальйо, яка озвучила Ваяну.

"Вони такі талановиті. Понад усе, так захопливо, що ми найняли Аулію, коли їй було 14 років. Те, що вона співає в цьому новому фільмі, настільки технічно складне, що побачити, наскільки вона виросла як виконавиця, справді надзвичайно", - поділився композитор.

Міранда написав музику до першого фільму. How Far I’ll Go була номінована на "Оскар" і "Золотий глобус" як найкраща оригінальна пісня. Композиція виграла премію "Ґреммі" як найкраща пісня, написана для візуальних медіа.

Теги:
Новини
Культура
музика
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