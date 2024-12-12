"Разом навчаємося і зростаємо": представники ЄС відвідали Полтавську політехніку та релокований Луганський університет Шевченка

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Дводенний престур на Полтавщину в межах комунікаційної кампанії про підтримку Європейським Союзом освіти й молоді "Разом навчаємося і зростаємо" мав дуже насичений графік. Перша зустріч відбулася в креативному просторі Центру культури та дозвілля. Його відкрили завдяки флагманській ініціативі ЄС-ПРООН "Розширення можливостей громад в Україні", аби генерувати ідеї, втілювати важливі для громади проєкти, шукати й готувати молодих лідерів. Лише за 7 місяців провели майже сто заходів, у яких узяли участь майже 1800 молодих полтавчан.

Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка посідає лідерські позиції у національних та закордонних рейтингах. Серед чинників успіху називають підтримку ЄС, міжнародне співробітництво та академічну мобільність із більш як 100 освітніми партнерами з понад 20 країн світу за програмами ERASMUS+ та іншими програмами Європейського Союзу. Нещодавно університет разом із партнерами переміг на конкурсі Єврокомісії в межах програми "Цифрова Європа" і виграв грант на створення інноваційного цифрового хабу.

У виші зазначають, що за три семестри набувати міжнародного досвіду вирушили понад три десятки науково-педагогічних працівників. Також 169 студентів навчалися за програмами кредитної академічної мобільності. Ще 67 осіб узяли участь у молодіжних обмінах і тренінгах за програмою Erasmus Plus. 14 людей отримали іменні стипендії.

Окрім того, Полтавська політехніка першою з 16 українських університетів повністю завершила унікальний проєкт термомодернізації 10 будівель: 4 гуртожитки та 6 навчальних корпусів вишу модернізовано в межах проєкту "Вища освіта України". За підтримки ЄС проєкт реалізують із фокусом на комфорт, ощадливість та євроінтеграцію - відповідно до європейських стандартів.

"Ця модернізація створить сучасне освітнє середовище, яке підтримуватиме студентів і викладачів, як зараз, так і після війни", – зазначила голова регіонального центру Східної Європи ЄІБ Крістіна Мікулова.

У Полтаві також працює релокований Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Ще у 2020 році навчальний заклад отримав грант від ЄС, завдяки якому студенти та працівники отримали житло й гідні умови для безперервної та якісної освіти у безпечному середовищі.

"Нам вдалося не тільки двічі переміститися, вижити й відновитися, але й стати на шлях сталого розвитку. Так, ми відбудували навчальний корпус, гуртожиток, придбали матеріально-технічне обладнання, відкрили 10 освітніх центрів, шість навчальних центрів і не тільки в університеті, а при першому переміщенні на всій території Луганської області. Ми придбали не тільки технічні засоби навчання, але й транспорт для перевезення студентів і викладачів", – розповіла журналістам ректорка Луганського національного університету ім. Т.Шевченка Олена Караман.

З початку повномасштабного вторгнення РФ допомога Євросоюзу освітній галузі в Україні склала понад 200 млн євро.

На Полтавщині голова регіонального центру Східної Європи Крістіна Мікулова відвідала всі об'єкти, у які інвестував Європейський інвестиційний банк, особисто спілкувалася з дітьми та дорослими.

“Ці візити показали, що наша співпраця дуже успішна. Нам треба продовжувати, треба шукати більше грошей, більше партнерів. Я здивована і вражена стійкістю українців, молоді та дітей, з якими ми зустрілись. І це дає мені надію, що ми разом досягнемо перемоги й потім можемо допомогти Україні рухатися в напрямі членства в Євросоюзі, тому що ми одна європейська сім'я", – резюмувала Крістіна Мікулова.

Дізнатися більше про підтримку Європейським Союзом сфери освіти та української молоді Ви можете за посиланням.

Публікація підготовлена за підтримки Європейського Союзу в межах комунікаційної кампанії "Разом навчаємося і зростаємо". Її зміст є виключною відповідальністю автора і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

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