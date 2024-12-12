"Разом навчаємося і зростаємо": представники ЄС відвідали Полтавську політехніку та релокований Луганський університет Шевченка
Представники Євросоюзу відвідали Полтаву, аби відзначити сталість профінансованих місцевих проєктів та інтеграцію освітніх систем України на шляху до ЄС
Про це йдеться у сюжеті Еспресо.
Дводенний престур на Полтавщину в межах комунікаційної кампанії про підтримку Європейським Союзом освіти й молоді "Разом навчаємося і зростаємо" мав дуже насичений графік. Перша зустріч відбулася в креативному просторі Центру культури та дозвілля. Його відкрили завдяки флагманській ініціативі ЄС-ПРООН "Розширення можливостей громад в Україні", аби генерувати ідеї, втілювати важливі для громади проєкти, шукати й готувати молодих лідерів. Лише за 7 місяців провели майже сто заходів, у яких узяли участь майже 1800 молодих полтавчан.
Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка посідає лідерські позиції у національних та закордонних рейтингах. Серед чинників успіху називають підтримку ЄС, міжнародне співробітництво та академічну мобільність із більш як 100 освітніми партнерами з понад 20 країн світу за програмами ERASMUS+ та іншими програмами Європейського Союзу. Нещодавно університет разом із партнерами переміг на конкурсі Єврокомісії в межах програми "Цифрова Європа" і виграв грант на створення інноваційного цифрового хабу.
У виші зазначають, що за три семестри набувати міжнародного досвіду вирушили понад три десятки науково-педагогічних працівників. Також 169 студентів навчалися за програмами кредитної академічної мобільності. Ще 67 осіб узяли участь у молодіжних обмінах і тренінгах за програмою Erasmus Plus. 14 людей отримали іменні стипендії.
Окрім того, Полтавська політехніка першою з 16 українських університетів повністю завершила унікальний проєкт термомодернізації 10 будівель: 4 гуртожитки та 6 навчальних корпусів вишу модернізовано в межах проєкту "Вища освіта України". За підтримки ЄС проєкт реалізують із фокусом на комфорт, ощадливість та євроінтеграцію - відповідно до європейських стандартів.
"Ця модернізація створить сучасне освітнє середовище, яке підтримуватиме студентів і викладачів, як зараз, так і після війни", – зазначила голова регіонального центру Східної Європи ЄІБ Крістіна Мікулова.
У Полтаві також працює релокований Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Ще у 2020 році навчальний заклад отримав грант від ЄС, завдяки якому студенти та працівники отримали житло й гідні умови для безперервної та якісної освіти у безпечному середовищі.
"Нам вдалося не тільки двічі переміститися, вижити й відновитися, але й стати на шлях сталого розвитку. Так, ми відбудували навчальний корпус, гуртожиток, придбали матеріально-технічне обладнання, відкрили 10 освітніх центрів, шість навчальних центрів і не тільки в університеті, а при першому переміщенні на всій території Луганської області. Ми придбали не тільки технічні засоби навчання, але й транспорт для перевезення студентів і викладачів", – розповіла журналістам ректорка Луганського національного університету ім. Т.Шевченка Олена Караман.
З початку повномасштабного вторгнення РФ допомога Євросоюзу освітній галузі в Україні склала понад 200 млн євро.
На Полтавщині голова регіонального центру Східної Європи Крістіна Мікулова відвідала всі об'єкти, у які інвестував Європейський інвестиційний банк, особисто спілкувалася з дітьми та дорослими.
“Ці візити показали, що наша співпраця дуже успішна. Нам треба продовжувати, треба шукати більше грошей, більше партнерів. Я здивована і вражена стійкістю українців, молоді та дітей, з якими ми зустрілись. І це дає мені надію, що ми разом досягнемо перемоги й потім можемо допомогти Україні рухатися в напрямі членства в Євросоюзі, тому що ми одна європейська сім'я", – резюмувала Крістіна Мікулова.
Дізнатися більше про підтримку Європейським Союзом сфери освіти та української молоді Ви можете за посиланням.
Публікація підготовлена за підтримки Європейського Союзу в межах комунікаційної кампанії "Разом навчаємося і зростаємо". Її зміст є виключною відповідальністю автора і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.
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