Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна освіта "Разом навчаємося і зростаємо": представники ЄС відвідали Полтавську політехніку та релокований Луганський університет Шевченка
Партнерський матеріал

"Разом навчаємося і зростаємо": представники ЄС відвідали Полтавську політехніку та релокований Луганський університет Шевченка

Юлія Юліна
12 грудня, 2024 четвер
09:00
освіта

Представники Євросоюзу відвідали Полтаву, аби відзначити сталість профінансованих місцевих проєктів та інтеграцію освітніх систем України на шляху до ЄС

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Дводенний престур на Полтавщину в межах комунікаційної кампанії про підтримку Європейським Союзом освіти й молоді "Разом навчаємося і зростаємо" мав дуже насичений графік. Перша зустріч відбулася в креативному просторі Центру культури та дозвілля. Його відкрили завдяки флагманській ініціативі ЄС-ПРООН "Розширення можливостей громад в Україні", аби генерувати ідеї, втілювати важливі для громади проєкти, шукати й готувати молодих лідерів. Лише за 7 місяців провели майже сто заходів, у яких узяли участь майже 1800 молодих полтавчан.

Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка посідає лідерські позиції у національних та закордонних рейтингах. Серед чинників успіху називають підтримку ЄС, міжнародне співробітництво та академічну мобільність із більш як 100 освітніми партнерами з понад 20 країн світу за програмами ERASMUS+ та іншими програмами Європейського Союзу. Нещодавно університет разом із партнерами переміг на конкурсі Єврокомісії в межах програми "Цифрова Європа"  і виграв грант на створення інноваційного цифрового хабу.

У виші зазначають, що за три семестри набувати міжнародного досвіду вирушили понад три десятки науково-педагогічних працівників. Також 169 студентів навчалися за програмами кредитної академічної мобільності. Ще 67 осіб узяли участь у молодіжних обмінах і тренінгах за програмою Erasmus Plus. 14 людей отримали іменні стипендії.

Окрім того, Полтавська політехніка першою з 16 українських університетів повністю завершила унікальний проєкт термомодернізації 10 будівель: 4 гуртожитки та 6 навчальних корпусів вишу модернізовано в межах проєкту "Вища освіта України". За підтримки ЄС проєкт реалізують із фокусом на комфорт, ощадливість та євроінтеграцію - відповідно до європейських стандартів.

"Ця модернізація створить сучасне освітнє середовище, яке підтримуватиме студентів і викладачів, як зараз, так і після війни", – зазначила голова регіонального центру Східної Європи ЄІБ Крістіна Мікулова.

У Полтаві також працює релокований Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Ще у 2020 році навчальний заклад отримав грант від ЄС, завдяки якому студенти та працівники отримали житло й гідні умови для безперервної та якісної освіти у безпечному середовищі.

"Нам вдалося не тільки двічі переміститися, вижити й відновитися, але й стати на шлях сталого розвитку. Так, ми відбудували навчальний корпус, гуртожиток, придбали матеріально-технічне обладнання, відкрили 10 освітніх центрів, шість навчальних центрів і не тільки в університеті, а при першому переміщенні на всій території Луганської області. Ми придбали не тільки технічні засоби навчання, але й транспорт для перевезення студентів і викладачів", – розповіла журналістам ректорка Луганського національного університету ім. Т.Шевченка Олена Караман.

З початку повномасштабного вторгнення РФ допомога Євросоюзу освітній галузі в Україні склала понад 200 млн євро.

На Полтавщині голова регіонального центру Східної Європи Крістіна Мікулова відвідала всі об'єкти, у які інвестував Європейський інвестиційний банк, особисто спілкувалася з дітьми та дорослими.

“Ці візити показали, що наша співпраця дуже успішна. Нам треба продовжувати, треба шукати більше грошей, більше партнерів. Я здивована і вражена стійкістю українців, молоді та дітей, з якими ми зустрілись. І це дає мені надію, що ми разом досягнемо перемоги й потім можемо допомогти Україні рухатися в напрямі членства в Євросоюзі, тому що ми одна європейська сім'я", – резюмувала Крістіна Мікулова.

Дізнатися більше про підтримку Європейським Союзом сфери освіти та української молоді Ви можете за посиланням.

Публікація підготовлена за підтримки Європейського Союзу в межах комунікаційної кампанії "Разом навчаємося і зростаємо". Її зміст є виключною відповідальністю автора і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

#РазомНавчаємося #РазомЗростаємо

Теги:
Новини
Суспільство
Наука
Україна
ЄС
Війна з Росією
Читайте також:
долар рубль
Автор Тетяна Нижник
10 грудня, 2024 вiвторок
Те, що сталося з рублем - прямий наслідок того, що санкції діють, - Жеваго
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
Трамп заявив, що Зеленський хоче миру, а Путін програв війну
Петер Сіярто
Автор Дар'я Куркіна
10 грудня, 2024 вiвторок
Глава МЗС Угорщини Сіярто оголосив про продовження "миротворчої місії" стосовно України цього тижня
  • USD 41.46
    Купівля 41.46
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
12 грудня
09:47
Держпром, Харків
В Україні ЮНЕСКО вперше застосує механізм спецмоніторингу щодо будинку Держпрому в Харкові
09:36
Шольц путін
Шольц заявив, що готовий до подальших переговорів із Путіним
09:30
Партнерський матеріал
Куди звертатися по допомогу у випадку домашнього насильства: пояснення адвоката
09:28
Поблизу станції "Академік Вернадський" з’явилися перші малюки пінгвінів
09:20
Ексклюзив
Окупанти в Маріуполі
Є помітні зміни в пересуванні сил ворога навколо Маріуполя, - Андрющенко
09:03
Башар аль-Асад
Десятиліттями очолювала сім'я Асада: у Сирії партія "Баас" заявила про припинення діяльності
08:28
Донецька область, стела
Минулої доби росіяни поранили 4 мирних жителів Донеччини
08:24
Оновлено
ЗСУ
На фронті 11 грудня було понад 200 боєзіткнень: на Курщині Сили оборони відбили 22 атаки РФ
08:15
Оксана Маркарова
Палата представників США схвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 2025 рік без продовження лендлізу для України, - Маркарова
08:14
новини Львівщини
У Херсоні через атаку російського безпілотника загинув чоловік
08:08
мзс Росії
МЗС Росії закликало своїх громадян не їздити у США через загрозу "полювання" на них американських спецслужб
08:00
OPINION
"Совок" у ЗСУ: проблема потребує системних рішень, а не красивих жестів
07:50
Оновлено
Атака по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю 10 грудня: кількість загиблих зросла до десяти, серед поранених є дитина
07:46
операція. Ілюстративне фото
Кількість жертв атаки РФ по Дніпропетровщині 30 листопада зросла до 6: у лікарні помер чоловік
07:38
Інфографіка
російська техніка
Українські сили за добу знищили 1390 окупантів, 6 танків і 28 бронемашин РФ
07:30
евакуація
У Малій Токмачці на Запоріжжі, розташованій на лінії зіткнення, залишаються 16 мирних жителів
07:29
Оновлено
Рамзан Кадиров
Кадиров звинуватив Україну в атаці БПЛА на будівлю спецполку поліції у Грозному
07:15
Анонс
Динамо
"Реал Сосьєдад" - "Динамо": де та коли дивитись матч киян у Лізі Європи
07:14
Покровськ
Війська РФ здобувають тактичні переваги: ISW про ситуацію біля Покровська
07:03
Оновлено
Чорне море
У Чорному та Азовському морях відсутні російські кораблі
06:49
Валерій Маркус
Колишній головний сержант 47-ї ОМБр "Маґура" Маркус публічно розповів про конфлікти з керівництвом бригади
06:47
окупанти
Росіяни перекидають військову техніку з окупованого Криму в Запорізьку область, - "Атеш"
06:29
Олександр Сізіков
Незрячого політв'язня Сізікова етапували з окупованого Криму на територію РФ, - Лубінець
06:15
Сі Цзіньпін літак
Трамп запросив на свою інавгурацію лідера Китаю Сі Цзіньпіна, - CBS News
05:33
Ілюстративне фото
У Єрусалимі внаслідок теракту загинула дитина, є поранені
04:41
Ентоні Блінкен
Блінкен заявив, що виведення військ США з Афганістану не могло спонукати Путіна до війни з Україною
03:18
Руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі
Зеленський: Росія вбила 50 священників і зруйнувала близько 700 церков за час повномасштабного вторгнення
02:39
Газпром
Австрійська нафтова компанія розірвала контракт з російським "Газпром експортом"
02:09
Дональд Трамп
Reuters дізнався про плани Трампа на перший день президентства
01:31
Грузія, біля будівлі парламенту
Протести у Грузії: у Тбілісі до мітингувальників приєдналися держслужбовці
00:58
Ліверпуль
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця після 6-го туру
00:50
Володимир Зеленський
Для реального закінчення війни запрошення у НАТО має отримати вся територія України, - Зеленський
2024, середа
11 грудня
23:55
Оновлено
Ерлінг Холанд та Мануель Локателлі (праворуч), Ювентус - Манчестер Сіті
"Ман Сіті" програв "Ювентусу", "Барселона" здолала "Борусію": результати усіх матчів Ліги чемпіонів 11 грудня
23:25
Зеленський, Трамп
"Це дуже складно": Зеленський пояснив, як розуміти слова Трампа про закінчення війни за добу
23:17
путін
Пентагон попередив, що РФ може завдати удару "Орешником" найближчими днями
22:53
МЗС РФ
У МЗС РФ назвали "крадіжкою" передачу США $20 млрд від заморожених російських активів Україні
22:39
Росіяни приходять у дитсадки з метою пропаганди
На ТОТ Херсонщини російські військові приходять у дитсадки з метою пропаганди
21:53
Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей
Директор ФБР Рей оголосив, що йде у відставку, - Reuters
21:42
Сирський відвідав Покровський напрямок та заявив про нестандартні рішення
21:20
Андрій Ярмоленко, Динамо
"Динамо" вийде на матч проти "Реал Сосьєдада" без трьох основних футболістів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV