Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Гурт DakhTrio випустив альбом "Тичина: Феномен доби" на вірші українського модерніста

Гурт DakhTrio випустив альбом "Тичина: Феномен доби" на вірші українського модерніста

Дар'я Тарасова
12 грудня, 2024 четвер
10:11
Культура

Музичний гурт DakhTrio презентував альбом "Тичина: Феномен доби", що став другою частиною трилогії, присвяченої віршам українських поетів

Зміст

Про це музиканти повідомили "Читомо".

Музичний колектив DakhTrio, що є проєктом акторів театру "ДАХ", видав альбом "Тичина: Феномен доби", до якого увійшло 11 композицій. Альбом, як зрозуміло з назви, базується на поезії українського модерніста Павла Тичини.

Він є другою частиною трилогії колективу, присвяченої віршам українських поетів. Перший альбом — "Стус: Перехожий" — вийшов у 2021 році. Учасники тріо — Софія Баскакова, Володимир Руденко та Ігор Димов прагнуть переосмислити спадок українських поетів, зокрема, щоб фраза Василя Стуса: "Українська культура завжди починається спочатку" - стала лише історичним нагадуванням, а не реальністю.

У записі "Тичина: Феномен доби" використано різні інструменти: голоси, фортепіано, контрабас, саксофон, тромбон, віолончель, гонг і бубон.

Автори музики — учасники гурту DakhTrio; аранжування створив Володимир Руденко. Запис, зведення й мастеринг здійснив Сергій Заболотний на студії Lipkyzvukozapys. Обкладинку до альбому зробив Марко Галаневич.

"Ми обирали ті тексти, які резонували з нами, з часом і контекстом. Вірші Тичини — це вже музика, тому наше завдання — лише розкрити те, що закладено в них автором", - поділились музиканти.

Ігор Димов зазначив, що ідея створити альбом і виставу виникла в нього, коли він служив у ТрО, "коли реальність нагадувала коловерть, описану в Стуса: "У царстві сатани".

"Тичина дав нам надію, яка була потрібна не тільки нам, але й усім, хто шукав світло в темні часи", - додав музикант.

За словами учасників гурту, для слухачів фаворитами стали "Тополі" та "Народ", адже вони найбільше випромінюють віру й надію. Але для DakhTrio особливою є "Скорбна Мати" — "найдовша й найглибша композиція, яка вимагає від слухача повного занурення". Музиканти зауважили, що адаптувати поезію Тичини до музичного формату було нелегко.

"Тичина — імпресіоніст, і його поезія вже є музикою. Наше завдання — розгадати її мелодії, зберегти їхню автентичність і водночас додати власного звучання", - додали в DakhTrio.

 

 

 

 

Теги:
Новини
музика
Читайте також:
Автор Вадим Денисенко
7 грудня, 2024 субота
Путін готує нову мобілізацію
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
Трамп заявив, що Зеленський хоче миру, а Путін програв війну
Сирія
Автор Марина Клюєва
9 грудня, 2024 понедiлок
Росія звинувачує Іран, а Іран - Україну, - керівник ЦПД Коваленко про ІПСО навколо ситуації в Сирії
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.94
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
12 грудня
11:16
Номінований на "Оскар" за пісню для "Ваяни" композитор Міранда пояснив, чому не працював над саундтреком другої частини
10:55
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росіяни за 3 км від Покровська, а Франція й Польща думають над відправкою військ в Україну. Акценти світових ЗМІ 12 грудня
10:53
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Україна працює над поверненням біженців із Німеччини, - Шмигаль
10:42
Ексклюзив
"Дві години тривала детонація": Андрющенко про ураження ворожого складу з боєкомплектом на Донеччині
10:39
обстріл Херсона
У Херсоні через атаку російського БПЛА й артилерії загинув чоловік, є постраждала
10:16
У Києві затримали послідовника партії Шарія, який закликав до держперевороту
10:11
ЗСУ
12 грудня: День Сухопутних військ ЗСУ. Чим ще відомий цей день та яке сьогодні релігійне свято
10:11
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 грудня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:02
OPINION
Путін хоче Карибську кризу на біс
09:55
Динамо - Ференцварош
"Реал Сосьєдад" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
09:51
Джеффрі Паєтт
Байден номінував експосла США в Україні Паєтта на найвищу дипломатичну відзнаку
09:47
Держпром, Харків
В Україні ЮНЕСКО вперше застосує механізм спецмоніторингу щодо будинку Держпрому в Харкові
09:36
Шольц путін
Шольц заявив, що готовий до подальших переговорів із Путіним
09:30
Партнерський матеріал
Куди звертатися по допомогу у випадку домашнього насильства: пояснення адвоката
09:28
Поблизу станції "Академік Вернадський" з’явилися перші малюки пінгвінів
09:20
Ексклюзив
Окупанти в Маріуполі
Є помітні зміни в пересуванні сил ворога навколо Маріуполя, - Андрющенко
09:03
Башар аль-Асад
Десятиліттями очолювала сім'я Асада: у Сирії партія "Баас" заявила про припинення діяльності
09:00
Партнерський матеріал
"Разом навчаємося і зростаємо": представники ЄС відвідали Полтавську політехніку та релокований Луганський університет Шевченка
08:28
Донецька область, стела
Минулої доби росіяни поранили 4 мирних жителів Донеччини
08:24
Оновлено
ЗСУ
На фронті 11 грудня було понад 200 боєзіткнень: на Курщині Сили оборони відбили 22 атаки РФ
08:15
палата представників США
Палата представників США схвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 2025 рік без продовження лендлізу для України, - Маркарова
08:08
мзс Росії
МЗС Росії закликало своїх громадян не їздити у США через загрозу "полювання" на них американських спецслужб
08:00
OPINION
"Совок" у ЗСУ: проблема потребує системних рішень, а не красивих жестів
07:50
Оновлено
Атака по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю 10 грудня: кількість загиблих зросла до десяти, серед поранених є дитина
07:46
операція. Ілюстративне фото
Кількість жертв атаки РФ по Дніпропетровщині 30 листопада зросла до 6: у лікарні помер чоловік
07:38
Інфографіка
російська техніка
Українські сили за добу знищили 1390 окупантів, 6 танків і 28 бронемашин РФ
07:30
евакуація
У Малій Токмачці на Запоріжжі, розташованій на лінії зіткнення, залишаються 16 мирних жителів
07:29
Оновлено
Рамзан Кадиров
Кадиров звинуватив Україну в атаці БПЛА на будівлю спецполку поліції у Грозному
07:15
Анонс
Динамо
"Реал Сосьєдад" - "Динамо": де та коли дивитись матч киян у Лізі Європи
07:14
Покровськ
Війська РФ здобувають тактичні переваги: ISW про ситуацію біля Покровська
07:03
Оновлено
Чорне море
У Чорному та Азовському морях відсутні російські кораблі
06:49
Валерій Маркус
Колишній головний сержант 47-ї ОМБр "Маґура" Маркус публічно розповів про конфлікти з керівництвом бригади
06:47
окупанти
Росіяни перекидають військову техніку з окупованого Криму в Запорізьку область, - "Атеш"
06:29
Олександр Сізіков
Незрячого політв'язня Сізікова етапували з окупованого Криму на територію РФ, - Лубінець
06:15
Сі Цзіньпін літак
Трамп запросив на свою інавгурацію лідера Китаю Сі Цзіньпіна, - CBS News
05:33
Ілюстративне фото
У Єрусалимі внаслідок теракту загинула дитина, є поранені
04:41
Ентоні Блінкен
Блінкен заявив, що виведення військ США з Афганістану не могло спонукати Путіна до війни з Україною
03:18
Руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі
Зеленський: Росія вбила 50 священників і зруйнувала близько 700 церков за час повномасштабного вторгнення
02:39
Газпром
Австрійська нафтова компанія розірвала контракт з російським "Газпром експортом"
02:09
Дональд Трамп
Reuters дізнався про плани Трампа на перший день президентства
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV