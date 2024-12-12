Гурт DakhTrio випустив альбом "Тичина: Феномен доби" на вірші українського модерніста

Про це музиканти повідомили "Читомо".

Музичний колектив DakhTrio, що є проєктом акторів театру "ДАХ", видав альбом "Тичина: Феномен доби", до якого увійшло 11 композицій. Альбом, як зрозуміло з назви, базується на поезії українського модерніста Павла Тичини.

Він є другою частиною трилогії колективу, присвяченої віршам українських поетів. Перший альбом — "Стус: Перехожий" — вийшов у 2021 році. Учасники тріо — Софія Баскакова, Володимир Руденко та Ігор Димов прагнуть переосмислити спадок українських поетів, зокрема, щоб фраза Василя Стуса: "Українська культура завжди починається спочатку" - стала лише історичним нагадуванням, а не реальністю.

У записі "Тичина: Феномен доби" використано різні інструменти: голоси, фортепіано, контрабас, саксофон, тромбон, віолончель, гонг і бубон.

Автори музики — учасники гурту DakhTrio; аранжування створив Володимир Руденко. Запис, зведення й мастеринг здійснив Сергій Заболотний на студії Lipkyzvukozapys. Обкладинку до альбому зробив Марко Галаневич.

"Ми обирали ті тексти, які резонували з нами, з часом і контекстом. Вірші Тичини — це вже музика, тому наше завдання — лише розкрити те, що закладено в них автором", - поділились музиканти.

Ігор Димов зазначив, що ідея створити альбом і виставу виникла в нього, коли він служив у ТрО, "коли реальність нагадувала коловерть, описану в Стуса: "У царстві сатани".

"Тичина дав нам надію, яка була потрібна не тільки нам, але й усім, хто шукав світло в темні часи", - додав музикант.

За словами учасників гурту, для слухачів фаворитами стали "Тополі" та "Народ", адже вони найбільше випромінюють віру й надію. Але для DakhTrio особливою є "Скорбна Мати" — "найдовша й найглибша композиція, яка вимагає від слухача повного занурення". Музиканти зауважили, що адаптувати поезію Тичини до музичного формату було нелегко.

"Тичина — імпресіоніст, і його поезія вже є музикою. Наше завдання — розгадати її мелодії, зберегти їхню автентичність і водночас додати власного звучання", - додали в DakhTrio.