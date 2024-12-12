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Шольц заявив, що готовий до подальших переговорів із Путіним

Катерина Єсікова
12 грудня, 2024 четвер
09:36
Світ Шольц путін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий провести подальші переговори з диктатором Володимиром Путіним, попри безрезультатну телефонну розмову

Зміст

Про це пише Aachener Zeitung.

"Це було розчарування, тому що він просто знову повторив усі свої формули", - заявив Шольц.

Водночас, за його словами, телефонний дзвінок був необхідний, щоб дати зрозуміти Путіну, що він не може сподіватися на те, що німецька підтримка України зменшиться, і закликати його до того, "що він повинен вивести війська, щоб основа для миру могла розвиватися". 

"І це має бути зроблено, і я зроблю це знову. Але ми не повинні плекати жодних ілюзій", - додав канцлер.

  • У п'ятницю, 15 листопада, Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу за два роки телефонну розмову.
  • Шольц прокоментував свою першу телефонну розмову з Путіним за останні два роки.
Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
Німеччина
Війна з Росією
Олаф Шольц
Світ про Україну
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