Шольц заявив, що готовий до подальших переговорів із Путіним

Про це пише Aachener Zeitung.

"Це було розчарування, тому що він просто знову повторив усі свої формули", - заявив Шольц.

Водночас, за його словами, телефонний дзвінок був необхідний, щоб дати зрозуміти Путіну, що він не може сподіватися на те, що німецька підтримка України зменшиться, і закликати його до того, "що він повинен вивести війська, щоб основа для миру могла розвиватися".

"І це має бути зроблено, і я зроблю це знову. Але ми не повинні плекати жодних ілюзій", - додав канцлер.