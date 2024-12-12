Шольц заявив, що готовий до подальших переговорів із Путіним
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий провести подальші переговори з диктатором Володимиром Путіним, попри безрезультатну телефонну розмову
Про це пише Aachener Zeitung.
"Це було розчарування, тому що він просто знову повторив усі свої формули", - заявив Шольц.
Водночас, за його словами, телефонний дзвінок був необхідний, щоб дати зрозуміти Путіну, що він не може сподіватися на те, що німецька підтримка України зменшиться, і закликати його до того, "що він повинен вивести війська, щоб основа для миру могла розвиватися".
"І це має бути зроблено, і я зроблю це знову. Але ми не повинні плекати жодних ілюзій", - додав канцлер.
- У п'ятницю, 15 листопада, Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу за два роки телефонну розмову.
- Шольц прокоментував свою першу телефонну розмову з Путіним за останні два роки.
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