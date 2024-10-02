Єврокомісія розпочала розслідування впливу YouTube, TikTok і Snapchat на психічне здоровʼя
Європейська комісія звернулася до TikTok, YouTube i Snapchat з проханням відповісти на запитання стосовно роботи їхніх алгоритмів рекомендацій. Таке розслідування впливу платформ розпочали через ймовірність того, що вразливі групи людей споживають контент, який пропагує самоушкодження
Про це інформує Euronews.
Зазначено, що розслідування почали відповідно до закону ЄС про цифрові послуги через занепокоєння, що вразливі користувачі споживають фейкову інформацію та контент, які можуть завдати шкоди психічному здоровʼю (пропагування розладів харчової поведінки, депресію та вживання наркотиків).
Тому YouTube, TikTok і Snapchat мають відповісти на запитання ЄК, яким чином працюють їхні рекомендації відео.
Згідно із законом Євросоюзу, платформи, котрі мають більше 45 млн активних користувачів на місяць, повинні відповідати суворим вимогам прозорості.
За словами високопоставленого європейського чиновника, розслідування має стати "тривожним дзвінком" для платформ, аби ті змінили свою політику. Наприклад, дозволили аудиторії приховувати певні типи відео.
TikTok, YouTube i Snapchat мають надати інформацію Європейській комісії до 15 листопада, після чого ЄС вирішить, чи потрібно ініціювати офіційне провадження щодо платформ.
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