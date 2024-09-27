Регулятор ЄС оштрафував Meta на €91 млн за зберігання паролів без шифрування чи захисту
Регулятор Євросоюзу з питань конфіденційності оштрафував компанію Meta на €91 млн за неналежне зберігання паролів деяких користувачів - без шифрування або захисту
Про це пише Reuters.
Розслідування проти американської компанії розпочали 5 років тому: після повідомлення для комісії з захисту даних Ірландії (DPC) від Meta, що та зберігала деякі паролі у "відкритому доступі". Meta публічно визнала той інцидент, коли комісія запевнила, що паролі не отримали зовнішні сторони.
У Meta заявили про вжиті заходи для виправлення помилки, яку виявили в ході перевірки 2019 року. Водночас компанія запевнила: не було доказів використання паролів зловмисниками.
"Широко визнано, що паролі користувачів не слід зберігати у відкритому доступі, враховуючи ризики зловживань, які виникають через осіб, які мають доступ до таких даних", - заявив заступник очільника DPC Грем Дойл.
- 5 червня антимонопольний комітет Італії оштрафував компанії Meta Platforms Ireland Ltd. та її материнську Meta Platforms Inc. на €3,5 млн через нечесне комерційне керування акаунтами та їх створення в Instagram та Facebook.
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