Регулятор ЄС оштрафував Meta на €91 млн за зберігання паролів без шифрування чи захисту

Про це пише Reuters.

Розслідування проти американської компанії розпочали 5 років тому: після повідомлення для комісії з захисту даних Ірландії (DPC) від Meta, що та зберігала деякі паролі у "відкритому доступі". Meta публічно визнала той інцидент, коли комісія запевнила, що паролі не отримали зовнішні сторони.

У Meta заявили про вжиті заходи для виправлення помилки, яку виявили в ході перевірки 2019 року. Водночас компанія запевнила: не було доказів використання паролів зловмисниками.

"Широко визнано, що паролі користувачів не слід зберігати у відкритому доступі, враховуючи ризики зловживань, які виникають через осіб, які мають доступ до таких даних", - заявив заступник очільника DPC Грем Дойл.