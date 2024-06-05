В Італії оштрафували компанію Meta на €3,5 млн через практику керування акаунтами в соцмережах

Про це повідомляє ANSA.

Італійський регулятор обґрунтовує, що користувачі під час реєстрації в Instagram не отримали чіткої інформації про збір та використання їхніх даних у комерційних цілях.

Водночас комітет зауважує, коли "облікові записи у Facebook і Instagram були призупинені, користувачам не було надано корисної інформації щодо оскарження цього рішення".

Проте у Meta не погоджуються з рішенням регулятора Італії.

"Ми не погоджуємося з рішенням, ухваленим AGCM, і оцінюємо, які можливі кроки можемо зробити. Ми вже внесли зміни для італійських користувачів, які вирішують проблеми, наведені AGCM, із серпня 2023 року. Ми зробили ще більш чіткою інформацію, як використовуємо дані для показу персоналізованої реклами в Instagram, і надали користувачам додаткову інформацію та варіанти оскарження, якщо їхній обліковий запис був призупинений", - заявили представники Meta.