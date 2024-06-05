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В Італії оштрафували компанію Meta на €3,5 млн через практику керування акаунтами в соцмережах

5 червня, 2024 середа
17:41
Світ

Антимонопольний комітет Італії оштрафував компанії Meta Platforms Ireland Ltd. та її материнську Meta Platforms Inc. на €3,5 млн через нечесне комерційне керування акаунтами та їхнього створення у Instagram та Facebook

Зміст

Про це повідомляє ANSA.

Італійський регулятор обґрунтовує, що користувачі під час реєстрації в Instagram не отримали чіткої інформації про збір та використання їхніх даних у комерційних цілях. 

Водночас комітет зауважує, коли "облікові записи у Facebook і Instagram були призупинені, користувачам не було надано корисної інформації щодо оскарження цього рішення".

Проте у Meta не погоджуються з рішенням регулятора Італії.

"Ми не погоджуємося з рішенням, ухваленим AGCM, і оцінюємо, які можливі кроки можемо зробити. Ми вже внесли зміни для італійських користувачів, які вирішують проблеми, наведені AGCM, із серпня 2023 року. Ми зробили ще більш чіткою інформацію, як використовуємо дані для показу персоналізованої реклами в Instagram, і надали користувачам додаткову інформацію та варіанти оскарження, якщо їхній обліковий запис був призупинений", - заявили представники Meta.

  • 2 листопада минулого року Європейська рада із захисту даних (EDPB) вирішила поширити запроваджену Норвегією заборону на таргетовану рекламу у Facebook та Instagram на всі країни ЄС і Європейську економічну зону.
Теги:
Італія
Технології
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