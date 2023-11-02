У ЄС компанії Meta заборонять таргетовану рекламу
Європейська рада із захисту даних (EDPB) вирішила поширити запроваджену Норвегією заборону на таргетовану рекламу у Facebook та Instagram на всі країни ЄС і Європейську економічну зону
Про це повідомляє Reuters.
"27 жовтня EDPB прийняв термінове обов'язкове до виконання рішення накласти заборону на обробку персональних даних для таргетованої реклами в усій Європейській економічній зоні", - йдеться у повідомленні.
Це означає, що регулятор даних Meta має накласти протягом двох тижнів заборону на використання такої реклами.
З 7 серпня у Норвегії на Meta наклали кілька штрафів у розмірі 1 мільйона крон ($90 тис.) за порушення конфіденційності користувачів шляхом використання їхніх даних для реклами.
За словами керівника міжнародного відділу норвезького регулятора даних Datatilsynet Тобіаса Джудіна,Meta загрожує набагато більший штраф.
"Оскільки тепер ідеться про постійну заборону, недотримання її на рівні ЄС/ЄЕЗ саме по собі буде порушенням GDPR (правил ЄС щодо захисту персональних даних - ред.), за яке можуть бути застосовані санкції у розмірі до 4% від світового обороту (компанії)", - сказав Джудін.
- Із серпня соціальним мережам Facebook та Instagram у Норвегії із серпня тимчасово заборонили відстежувати користувачів в інтернеті для таргетування реклами.
- В кінці серпня норвезький регулятор заявив у суді, що Meta Platforms порушує європейські правила конфіденційності даних.
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