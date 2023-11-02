У ЄС компанії Meta заборонять таргетовану рекламу

Про це повідомляє Reuters.

"27 жовтня EDPB прийняв термінове обов'язкове до виконання рішення накласти заборону на обробку персональних даних для таргетованої реклами в усій Європейській економічній зоні", - йдеться у повідомленні.

Це означає, що регулятор даних Meta має накласти протягом двох тижнів заборону на використання такої реклами.

З 7 серпня у Норвегії на Meta наклали кілька штрафів у розмірі 1 мільйона крон ($90 тис.) за порушення конфіденційності користувачів шляхом використання їхніх даних для реклами.

За словами керівника міжнародного відділу норвезького регулятора даних Datatilsynet Тобіаса Джудіна,Meta загрожує набагато більший штраф.

"Оскільки тепер ідеться про постійну заборону, недотримання її на рівні ЄС/ЄЕЗ саме по собі буде порушенням GDPR (правил ЄС щодо захисту персональних даних - ред.), за яке можуть бути застосовані санкції у розмірі до 4% від світового обороту (компанії)", - сказав Джудін.