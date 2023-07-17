Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що Норвезька служба захисту даних наказала американській технологічній фірмі Meta припинити показувати користувачам у країні персоналізовану рекламу на основі їхньої активності в інтернеті та місцеперебування.

Згідно з наказом, надісланим Meta 14 липня, ця заборона набуде чинності з 4 серпня і триватиме три місяці. Facebook і Instagram зможуть показувати людям персоналізовану рекламу, але тільки на основі інформації, яку користувачі вказують у розділі "Про себе".

Норвезьке агентство Datatilsynet пояснило, що рекламна практика Meta у Facebook та Instagram наразі передбачає "обробку дуже приватних і конфіденційних персональних даних за допомогою дуже непрозорих і нав’язливих операцій моніторингу та профілювання".

Якщо компанія Meta не виконає наказ, їй загрожують щоденні штрафи в розмірі 1 мільйона норвезьких крон (89 500 євро).

Водночас тимчасову заборону можуть скасувати, якщо Meta знайде спосіб легально обробляти персональні дані й надасть користувачам право відмовитися від таргетованої реклами, заснованої на відстеженні, йдеться в наказі.

Також зазначається, що обмеження запровадили після того, як 4 липня Суд Європейського Союзу постановив, що Meta незаконно збирала дані людей, щоб таргетувати на них рекламу без їхньої прямої згоди на основі "законного інтересу" фірми.