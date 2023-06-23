Про це інформує Reuters.

Зазначають, що закон запропонували після того, як канадські ЗМІ почали вимагати жорстокішого регулювання технологічних компаній. За їхніми словами, закон був необхідний для того, щоб вони не витісняли новинні компанії з ринку онлайн-реклами.

"Сьогодні ми підтверджуємо, що доступ до новин у Facebook та Instagram буде припинено для всіх користувачів у Канаді після набуття чинності законом про онлайн-новини", - ідеться у заяві Meta.

Facebook раніше почав тестувати обмеження доступу до новин для окремих користувачів у Канаді. Також керівництво компанії заявляло, що новини не мають економічної цінності для неї і що користувачі не використовують цю соцмережу для новин.

Президент глобальної галузевої групи News Media Alliance Даніель Коффі заявила, що канадському парламенту "слід аплодувати за протистояння великим технологічним компаніям".

"Нас надихає все більше визнання необхідності судових позовів для забезпечення справедливої компенсації як у Канаді, так і за кордоном, і ми сподіваємося, що Сполучені Штати наслідуватимуть цей приклад", - сказала вона.