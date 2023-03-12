Meta може заблокувати канадцям доступ до новинного контенту
Компанія Meta може заблокувати громадянам Канади доступ до новинного контенту на своїх платформах, якщо влада країни ухвалить закон про онлайн-новини
Про це інформує Reuters із посиланням на речника Meta.
Зазначають, що законопроєкт С-18 палати громад, який також відомий як "Закон про онлайн-медіа", був представлений у квітні. Він зобов'язує платформи, зокрема Meta та Alphabet Inc. (Google), укладати комерційні угоди та платити новинарям за зміст контенту, який вони публікують.
"Законодавча база, яка зобов'язує нас платити за посилання або контент, які ми не публікуємо і які не є причиною, через яку переважна більшість людей використовує наші платформи, не є ні стійкою, ні працездатною", - пояснив причину припинення доступу речник Meta.
Видання наголошує, що компанія Meta пішла на цей крок після того, як Google минулого місяця почав тестувати блокування доступу для деяких канадських користувачів. Також Reuters нагадує, що у 2020 році канадські ЗМІ звернулися до уряду країни з проханням вжити заходів щодо Facebook та інших платформ, через які, на їхню думку, вони втрачають доходи.
- 11 березня стало відомо, що материнська компанія Facebook Meta розглядає можливість створення нової, окремої платформи для обміну текстовими оновленнями, яка може потіснити Twitter.
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