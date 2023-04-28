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Головна Технології Апеляційний суд США відхилив пропозицію відновити антимонопольний позов проти Facebook

Апеляційний суд США відхилив пропозицію відновити антимонопольний позов проти Facebook

28 квітня, 2023 п'ятниця
09:38
Технології

27 квітня суд США відмовився відновити позов, поданий представниками штатів проти Meta Facebook, який стверджував про порушення антимонопольного законодавства

Про це інформує Reuters.

На чолі з Нью-Йорком десятки штатів просили суд округу Колумбія у 2022 році відновити позов, який окружний суддя відхилив через затягнену подачу.

Колегія апеляційного суду з трьох суддів одноголосно заявила, що погодилася з тим, що "штати надмірно затримували подання позову".

"Штати були попереджені про два великих придбання Facebook. Обидва були оприлюднені", - написав окружний суддя Реймонд Рендольф, додавши, що Федеральна торгова комісія (FTC) розслідувала обидві транзакції.

У Meta заявили, що справа "фундаментально неправильно характеризувала" рівень конкуренції в соцмережах і компанія продовжить боротьбу.

"Рухаючись вперед, Meta буде енергійно захищатися від спотворення FTC антимонопольного законодавства та атак на американську історію успіху, які суперечать інтересам людей і компаній, які цінують наші послуги", – йдеться в заяві представника Meta.

Нагадаємо, федеральна торгова комісія, і штати попросили суд у 2020 році зобов'язати Facebook продати Instagram, який компанія купила за 1 мільярд доларів у 2012 році, і WhatsApp, вартістю 19 мільярдів доларів у 2014 році. 

  • 26 жовтня 2022 року комісія з питань конкуренції Індії оштрафувала американську компанію Google на 113 млн доларів за антиконкурентну діяльність в країні.
  • 16 листопада 2022 року пошуковий гігант Google погодився на мирову угоду та сплатить 391,5 млн доларів на користь 40 штатів через відстеження геоданих користувачів.
  • Антимонопольний регулятор Південної Кореї оштрафував Google на 32 млн доларів за те, що компанія блокувала випуск мобільних ігор на конкурентній платформі.  
  • Нідерландський суд постановив рішення у справі, порушеній Асоціацією споживачів і Data Privacy Foundation, щодо Facebook. Соцмережа порушила приватність користувачів. 
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