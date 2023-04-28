Апеляційний суд США відхилив пропозицію відновити антимонопольний позов проти Facebook
27 квітня суд США відмовився відновити позов, поданий представниками штатів проти Meta Facebook, який стверджував про порушення антимонопольного законодавства
Про це інформує Reuters.
На чолі з Нью-Йорком десятки штатів просили суд округу Колумбія у 2022 році відновити позов, який окружний суддя відхилив через затягнену подачу.
Колегія апеляційного суду з трьох суддів одноголосно заявила, що погодилася з тим, що "штати надмірно затримували подання позову".
"Штати були попереджені про два великих придбання Facebook. Обидва були оприлюднені", - написав окружний суддя Реймонд Рендольф, додавши, що Федеральна торгова комісія (FTC) розслідувала обидві транзакції.
У Meta заявили, що справа "фундаментально неправильно характеризувала" рівень конкуренції в соцмережах і компанія продовжить боротьбу.
"Рухаючись вперед, Meta буде енергійно захищатися від спотворення FTC антимонопольного законодавства та атак на американську історію успіху, які суперечать інтересам людей і компаній, які цінують наші послуги", – йдеться в заяві представника Meta.
Нагадаємо, федеральна торгова комісія, і штати попросили суд у 2020 році зобов'язати Facebook продати Instagram, який компанія купила за 1 мільярд доларів у 2012 році, і WhatsApp, вартістю 19 мільярдів доларів у 2014 році.
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