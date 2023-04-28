Про це інформує Reuters.

На чолі з Нью-Йорком десятки штатів просили суд округу Колумбія у 2022 році відновити позов, який окружний суддя відхилив через затягнену подачу.

Колегія апеляційного суду з трьох суддів одноголосно заявила, що погодилася з тим, що "штати надмірно затримували подання позову".

"Штати були попереджені про два великих придбання Facebook. Обидва були оприлюднені", - написав окружний суддя Реймонд Рендольф, додавши, що Федеральна торгова комісія (FTC) розслідувала обидві транзакції.

У Meta заявили, що справа "фундаментально неправильно характеризувала" рівень конкуренції в соцмережах і компанія продовжить боротьбу.

"Рухаючись вперед, Meta буде енергійно захищатися від спотворення FTC антимонопольного законодавства та атак на американську історію успіху, які суперечать інтересам людей і компаній, які цінують наші послуги", – йдеться в заяві представника Meta.

Нагадаємо, федеральна торгова комісія, і штати попросили суд у 2020 році зобов'язати Facebook продати Instagram, який компанія купила за 1 мільярд доларів у 2012 році, і WhatsApp, вартістю 19 мільярдів доларів у 2014 році.