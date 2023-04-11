Південна Корея оштрафувала Google на $32 млн через блокування випуску мобільних ігор на конкурентній платформі
Антимонопольний регулятор Південної Кореї оштрафував Google на 32 млн доларів (42,1 млрд вон) за те, що компанія блокувала випуск мобільних ігор на конкурентній платформі
Про це інформує Reuters.
Корейська комісія зі справедливої торгівлі (KFTC) заявила, що Google зміцнив своє домінування на ринку. Також вона звинуватила компанію в тому, що та завдала шкоди доходам і вартості One Store як платформи на місцевому ринку мобільних застосунків, оскільки вимагала від виробників відеоігор випускати свої ігри виключно в Google Play. За це компанія обіцяла показувати їхні застосунки Google Play з червня 2016 по квітень 2018 років.
KFTC зазначила, що такий крок проти технологічного гіганта США є частиною зусиль уряду Південної Кореї щодо забезпечення чесних ринків. Google своєю чергою заявив, що перегляне остаточне рішення KFTC, щоб оцінити свої подальші дії.
"Google робить значні інвестиції в успіх розробників, і ми з повагою не погоджуємося з висновками KFTC", - сказав представник компанії.
KFTC наголосила, що від дій Google постраждали такі компанії, як-от Netmarble, Nexon, NCSOFT і багато інших компаній.
У 2021 році антимонопольний регулятор Південної Кореї вже оштрафував компанію на понад 151 млн доларів (200 млрд вон) за блокування налаштованих версій свої операційної системи Android.
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