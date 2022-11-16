Про це повідомляє apnews.com.

Компанія Google погодилась на підписання мирової угоди з 40 штатами, щоб завершити розслідування щодо незаконного відстеження даних про місце перебування користувачів.

Розслідування було спровоковано статтею Associated Press 2018 року, яка виявила, що Google продовжував відстежувати дані про місцеперебування людей навіть після того, як вони відмовилися від такого відстеження, вимкнувши функцію, яку компанія назвала "історією місць перебування".

Ця угода на суму 391,5 мільйона доларів є історичною перемогою для споживачів в епоху все більшої залежності від технологій", – заявив генеральний прокурор Коннектикуту Вільям Тонг.

"Дані про місце перебування є однією з найбільш конфіденційних і цінних особистих даних, які Google збирає, і є так багато причин, чому споживач може відмовитися від відстеження… Не буде перебільшенням сказати, що ми живемо в економіці спостереження… Зрозумійте, що за вами стежать кожну хвилину кожного дня, де ви знаходитесь".

Відстеження геоданих може допомогти технологічним компаніям продавати цифрову рекламу маркетологам, які прагнуть зв’язатися зі споживачами поблизу. Це ще один інструмент у наборі інструментів для збору даних, який генерує понад 200 мільярдів доларів щорічного доходу від реклами для Google, що становить більшу частину прибутку, що надходить у скарбницю материнської компанії Alphabet, ринкова вартість якої становить 1,2 трильйона доларів.

Штат Техас у четвер, 20 жовтня, подав позов до суду проти компанії Alphabet (Google) за незаконний збір біометричних даних у техасців/

В Індії оштрафували американську компанію Google на $113 млн за антиконкурентну діяльність.

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