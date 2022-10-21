Техас звинуватив Google у незаконному зборі біометричних даних громадян штату

Про це пише Reuters.

У скарзі зазначають, що техаським компаніям уже понад 10 років забороняють збирати будь-які біометричні дані людей без попередньої згоди власників даних.

Також наголошують, що Google порушує цей закон принаймні з 2015 року. У скарзі пишуть, що компанія збирала біометричні дані незліченної кількості жителів Техасу та використовувала їх для досягнення власних комерційних цілей.

"У всьому штаті звичайні техасці мимоволі стали дійними коровами, яких Google доїть заради прибутку", - зазначають у скарзі.

Збір даних відбувався через такі програми, як-от Google Photos, Google Assistant і Nest Hub Max.

Google у відповідь на скаргу заявив, що буде боротися з позовом. Компанія зазначила, що користувачі перелічених сервісів мали можливість вимкнути функцію збору біометричних даних.

"Генпрокурор Пекстон вкотре неправильно характеризує наші продукти в черговому безглуздому судовому процесі. Ми розставимо всі крапки над "і" в суді", - сказав представник Google Хосе Кастанеда.

Раніше проти Google позови до суду подавали й інші штати. Вони стверджували, що компанія використовує недобровільну практику щодо конфіденційності. Зокрема штати Техас, Індіана, штат Вашингтон і округ Колумбія в січні подали до суду на Google через "оманливу практику відстеження місцеперебування". На їхню думку, вона порушувала конфіденційність користувачів.

14 вересня Європейський Союз наклав на Google штраф у розмірі понад 4 млрд доларів.

9 жовтня на телефонах з операційною системою Android з'явилася функція, яка дозволяє видалити з пошуковика Google особисті дані про себе.