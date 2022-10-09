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Google вас не знайде: через додаток тепер можна видалити дані про себе

9 жовтня, 2022 неділя
08:13
Технології Google

У застосунку Google на Android з’явилася нова вкладка "Результати про вас", через яку можна видалити з пошуковика особисті дані про себе

Про це повідомляє 9to5google.com.
У Google створили новий інструмент, який дає можливість видалити особисті дані з результатів пошуку.  
У застосунку Google на Android з’явилася нова вкладка "Результати про вас" (Results about you). Через цей пункт меню можна запросити у Google видалення результатів пошуку, що містять особисті дані:  номер телефону, домашню адресу, адресу електронної пошти тощо. 
У цій це вкладці можна дізнатись, які дані про користувача  доступні у пошуковій у видачі. 
Після того як виберете, як користувач обирає дані, які хоче видалити про себе, Google просить вказати причину. Далі має з’явитись статус запиту: "схвалено" або "виконується". 

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