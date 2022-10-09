Про це повідомляє 9to5google.com.

У Google створили новий інструмент, який дає можливість видалити особисті дані з результатів пошуку.

У застосунку Google на Android з’явилася нова вкладка "Результати про вас" (Results about you). Через цей пункт меню можна запросити у Google видалення результатів пошуку, що містять особисті дані: номер телефону, домашню адресу, адресу електронної пошти тощо.

У цій це вкладці можна дізнатись, які дані про користувача доступні у пошуковій у видачі.

Після того як виберете, як користувач обирає дані, які хоче видалити про себе, Google просить вказати причину. Далі має з’явитись статус запиту: "схвалено" або "виконується".

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