Google вас не знайде: через додаток тепер можна видалити дані про себе
У застосунку Google на Android з’явилася нова вкладка "Результати про вас", через яку можна видалити з пошуковика особисті дані про себе
Про це повідомляє 9to5google.com.
У Google створили новий інструмент, який дає можливість видалити особисті дані з результатів пошуку.
У застосунку Google на Android з’явилася нова вкладка "Результати про вас" (Results about you). Через цей пункт меню можна запросити у Google видалення результатів пошуку, що містять особисті дані: номер телефону, домашню адресу, адресу електронної пошти тощо.
У цій це вкладці можна дізнатись, які дані про користувача доступні у пошуковій у видачі.
Після того як виберете, як користувач обирає дані, які хоче видалити про себе, Google просить вказати причину. Далі має з’явитись статус запиту: "схвалено" або "виконується".
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