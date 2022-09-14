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Суд ЄС наклав на Google штраф у розмірі понад 4 млрд доларів

14 вересня, 2022 середа
16:19
Світ Google

Верховний суд ЄС наклав на Google штраф у розмірі 4,125 млрд доларів

Про це повідомило видання CNBC.

Верховний суд ЄС підтвердив антимонопольний штраф проти Google. Раніше його сума складала 4,34 млрд доларів. Нині суд зменшив її до 4,125 млрд. Google ще може оскаржити це рішення.

Зазначають, що конфлікт виник між Google та Єврокомісією. Він стосується використання Google операційної системи Android для подавлення конкуренції.

Суд постановив, що рішення "значною мірою підтверджує рішення Європейської комісії про те, що Google наклав незаконні обмеження на виробників мобільних пристроїв Android і операторів мобільних мереж, щоб зміцнити домінуюче становище своєї пошукової системи".

Після винесення рішення Google висловила своє невдоволення. За словами компанії, "Android створив більше можливостей для кожного, а не менше, і підтримує тисячі успішних компаній у Європі та в усьому світі". Тож, на думку Google, суд мав повністю скасувати своє рішення.

Конфлікт виник ще у 2018 році. Тоді суд наклав на компанію початковий штраф. Він став найбільшим за всю історію Google. Таке рішення у 2018-му пояснили тим, що близько 80% європейців користуються операційною системою Android і що Google надала несправедливу перевагу певним своїм програмам. Мовиться про Chrome і Search, а також низку інших застосунків, які компанія примушує виробників смартфонів попередньо встановлювати разом із Google Play.

  • Раніше Google не схвалив Android-застосунок соцмережі Трампа Truth Social для поширення у Play Store.

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