Про це інформує Axios із посиланням на представника Google.

У Google заявили, що причиною відмови у розміщенні соцмережі Truth Social у магазині застосунків Google Play Store стало кілька порушень основних правил компанії.

Порушення стосуються поточної версії застосунку Truth Social. У повідомленні додають, що побоювання Google пов'язані з таким контентом, як фізичні загрози та заклики до насильства.

Truth Social має банери з "делікатним контентом", які з'являються перед деякими повідомленнями з попередженням "Цей контент може не підходити для всіх аудиторій", але контент, що загрожує насильством, залишається на платформі.

У Trump Media & Technology Group заявили, що пропрацюють зауваження Google, але "без ризиків для свободи слова".

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