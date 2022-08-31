Google не схвалив Android-застосунок соцмережі Трампа Truth Social для поширення у Play Store
Google не схвалив застосунок Truth Social, який створила компанія експрезидента США Дональда Трампа, для поширення у Play Store через недостатню модерацію контенту
Про це інформує Axios із посиланням на представника Google.
У Google заявили, що причиною відмови у розміщенні соцмережі Truth Social у магазині застосунків Google Play Store стало кілька порушень основних правил компанії.
Порушення стосуються поточної версії застосунку Truth Social. У повідомленні додають, що побоювання Google пов'язані з таким контентом, як фізичні загрози та заклики до насильства.
Truth Social має банери з "делікатним контентом", які з'являються перед деякими повідомленнями з попередженням "Цей контент може не підходити для всіх аудиторій", але контент, що загрожує насильством, залишається на платформі.
У Trump Media & Technology Group заявили, що пропрацюють зауваження Google, але "без ризиків для свободи слова".
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