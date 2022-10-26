Про це інформує GSM Arena.

"Комісія з питань конкуренції Індії (CCI) заявила, що американська компанія використовувала своє домінантне становище, щоб змусити розробників додатків використовувати її платіжну систему в додатках замість того, щоб дозволяти стороннім компаніям. Регулятор зазначив, що ця платформа є основним способом для розробників монетизувати свою роботу шляхом продажів у додатку", - йдеться в повідомленні.

В Індії Google оштрафували на 113 мільйонів доларів за антиконкурентні дії.

Речник Google у відповідь повідомив, що компанія розглядає це рішення Комісії та оцінює наступні кроки, адже наказ можна оскаржити в суді Індії.

"Розслідування того, як Google працює на платіжному ринку, почалося у 2020 році після антимонопольного розгляду. За словами юридичної фірми, яка представляє інтереси скаржника, наказ сприятиме конкуренції та зменшить витрати розробників додатків", - додали у відомстві.

Це другий штраф, який Google отримав в Індії за тиждень. Також раніше був наказ про виплати 162 мільйонів доларів за антиконкурентні дії, включаючи об’єднання Chrome і YouTube з Android, а також обмеження користувачів на видалення попередньо встановлених програм, таких як Карти та Gmail.

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