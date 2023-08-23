Норвегія звинуватила Meta у порушенні правил конфіденційності
Норвезький регулятор заявив у суді, що материнська компанія Facebook - Meta Platforms - порушує європейські правила конфіденційності даних
Про це пише Reuters.
Зазначається, що Meta був оштрафований понад 94 тис. доларів на день з 14 серпня за порушення конфіденційності користувачів шляхом збирання даних користувачів і використання їх для націлювання реклами на них.
Власник Facebook і Instagram вимагає тимчасової заборони на наказ, який накладає щоденний штраф протягом наступних трьох місяців.
Також юристка, яка представляє регулятор Datatilsynet, заявила, що штраф є чинним, оскільки Meta не дотримується Європейського загального регламенту захисту даних (GDPR).
Натомість Meta повідомила суду у вівторок, що вже зобов’язалася запитувати згоду користувачів і що регулятор використовував "прискорений процес", який був непотрібним і не дав компанії достатньо часу для відповіді.
Водночас Datatilsynet заявляє, що незрозуміло, коли і як Meta запитуватиме згоду користувачів, і що тим часом права користувачів порушуються.
Крім цього, Datatilsynet може зробити штраф постійним, передавши своє рішення Європейській раді із захисту даних, яка має на це повноваження, якщо погодиться з рішенням норвезького регулятора. Це також може розширити територіальну сферу дії рішення на решту Європи.
Reuters нагадує, що Норвегія не є членом Європейського Союзу, але є частиною єдиного європейського ринку.
- Із серпня соціальним мережам Facebook та Instagram у Норвегії із серпня тимчасово заборонили відстежувати користувачів в інтернеті для таргетування реклами.
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