Про це він розповів в етері Еспресо.

Економіст дав коментар щодо зростання з 1 червня тарифів на електроенергії для населення.

"Насправді хтось же має платити. Тобто, коли ми говоримо про реальну вартість кВт-год електричної енергії, то вона сьогодні становить десь під 6 грн. Навіть те підняття, яке зараз планується, не буде покривати всієї ринкової вартості електричної енергії. Окрім цього, треба розуміти наступне, що електропостачальницькі компанії достатньо серйозно вклалися для відновлення енергетичної мережі після ворожих обстрілів енергетичних об'єктів на початку цього року. Втрати були надзвичайно великі, тому як наслідок ті гроші також до деякої міри мають бути відшкодовані через тариф, хоча б частково. Саме цим і обґрунтовуються, чому має бути піднятий тариф", - сказав виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу".

Олег Пендзин підкреслив, що це заплановане підняття не буде перекривати для населення ринкову вартість електричної енергії, яка сьогодні є на ринку.