В уряді наголосили, що не підвищуватимуть тарифи на газ, опалення й електрику

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд продовжує роботу над стабілізацією функціонування ринків газу та електроенергії. Зокрема ми припинили експорт електроенергії до ЄС, аби збалансувати власну систему", - наголосив Шмигаль.

12 жовтня для забезпечення фінансової стабільності на ринку газу уряд затвердить дві постанови, які врегулюють значну кількість заборгованостей на газовому ринку.

"76 млрд грн підуть на програму з врегулювання заборгованості перед суб'єктами ринку природного газу відповідно до раніше прийнятого спеціального закону. А також відповідно до домовленості з головами міст і громад", - додав Шмигаль.

Прем'єр-міністр України сказав, що це дасть змогу підприємствам газової галузі працювати та стабільно виконувати зобов'язання перед споживачами.

"Тарифи не підвищуються ні на газ, ні на опалення, ані на електроенергію. Субсидії залишаються і будуть виплачуватися в повному обсязі всім родинам, які дійсно цього сьогодні потребують", - заявив прем'єр-міністр.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що уряд не планує піднімати тарифи на газ та гарячу воду, хоча зима буде складною.

З липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця наступного опалювального сезону ціни на комунальні послуги не змінюватимуться.

Кабмін зафіксував ціну газу для теплокомуненерго на рівні 7,4 грн до 31 травня 2023 року, тож вартість опалення в новому сезоні не повинна зростати.

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" заявили, що побутові споживачі до квітня 2023 року платитимуть 7,96 грн за куб. м газу.

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