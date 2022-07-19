Уряд зафіксував ціну на газ для тепловиків до травня 2023 року

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Якою б не була ціна на ринку, виробники тепла зможуть купувати газ у новому опалювальному сезоні по 7,40 грн за кубометр. Таке рішення ухвалив 19 липня Кабінет Міністрів.

"Продовжується активна підготовка до опалювального сезону. Приймаємо рішення, згідно з яким “Нафтогаз” продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр блакитного палива. Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго, і це дозволяє місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду. Фіксована ціна на газ залишається до 31 травня 2023 року", – заявив Денис Шмигаль.

З 1 липня споживачів, які отримували газ від компанії ГРК, перевели до ГК "Нафтогаз". Головний редактор інформаційно-консультаційного центру "ГазПравда" Олексій Савіцький пояснив, як дізнатись новий особовий рахунок.

"Львівгаз Збут" повернув львів’янам майже мільйон гривень, сплачених за травень

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb