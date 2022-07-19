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Уряд зафіксував ціну на газ для тепловиків до травня 2023 року

19 липня, 2022 вiвторок
17:41
Економіка опалення

Кабмін зафіксував ціну газу для теплокомуненерго на рівні 7,4 грн до 31 травня 2023 року, тож вартість опалення в новому сезоні не повинна зростати

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Якою б не була ціна на ринку, виробники тепла зможуть купувати газ у новому опалювальному сезоні по 7,40 грн за кубометр. Таке рішення ухвалив 19 липня Кабінет Міністрів.

"Продовжується  активна підготовка до опалювального сезону. Приймаємо рішення, згідно з яким “Нафтогаз” продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр блакитного палива. Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго, і це дозволяє місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду. Фіксована ціна на газ залишається до 31 травня 2023 року", – заявив Денис Шмигаль.  

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Україна
газ
тарифи на газ
опалювальний сезон
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