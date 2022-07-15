Змінилася платіжка за постачання газу, тепер постачальник компанія "Нафтогаз Україна", - главред центру "ГазПравда"
Олексій Савіцький, головний редактор інформаційно-консультаційного центру "ГазПравда" розповів, що платіжка за доставку газу від облгазу залишається без змін, а платіжка за постачання газу буде мати новий особовий рахунок
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Щоб остаточно до людей донести інформацію, треба розділяти облгази та газзбути – це дві компанії, одна управляє трубою, друга постачає по цій трубі газ. Власне, обидві належали структурам Фірташа. І раніше приходили дві платіжки на одному аркуші папера, де були платіжки від газзбуту Фірташа й облгазу теж Фірташа. Зараз газзбути постачають газ тільки бізнесу, а населенню припинили постачання", - зауважив главред центру "ГазПравда".
Олексій Савіцький зазначив, що облгази також у процесі повернення у державне управління.
"Зараз теж буде надходити дві платіжки. Одна платіжка - за доставку газу від облгазу залишається як і раніше, за тим же особливим рахунком. Змінилася платіжка за постачання газу, тепер вона буде від компанії "Нафтогаз". Новий особовий рахунок можна дізнатися від чат-бота Нафтогазу або подзвонивши на гарячу лінію. Якщо не маєте такої можливості, то дочекайтеся паперової платіжки, зараз штрафів за несплату немає, а у новій платіжці вже все буде указано", - пояснив Савіцький.
- Раніше Нафтогаз роз'яснив, чому українцям прийшло по дві платіжки за газ
- Також клієнти Нафтогазу зможуть отримувати платіжки за газ через мережу терміналів EasyPay
- Крім того, Газзбути мають кошти й можуть повертати переплати
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36
Купівля 36Продаж 36.82
-
EUR
Купівля 35.8Продаж 36.83
- Актуальне
- Важливе