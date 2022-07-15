Змінилася платіжка за постачання газу, тепер постачальник компанія "Нафтогаз Україна", - главред центру "ГазПравда"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щоб остаточно до людей донести інформацію, треба розділяти облгази та газзбути – це дві компанії, одна управляє трубою, друга постачає по цій трубі газ. Власне, обидві належали структурам Фірташа. І раніше приходили дві платіжки на одному аркуші папера, де були платіжки від газзбуту Фірташа й облгазу теж Фірташа. Зараз газзбути постачають газ тільки бізнесу, а населенню припинили постачання", - зауважив главред центру "ГазПравда".

Олексій Савіцький зазначив, що облгази також у процесі повернення у державне управління.

"Зараз теж буде надходити дві платіжки. Одна платіжка - за доставку газу від облгазу залишається як і раніше, за тим же особливим рахунком. Змінилася платіжка за постачання газу, тепер вона буде від компанії "Нафтогаз". Новий особовий рахунок можна дізнатися від чат-бота Нафтогазу або подзвонивши на гарячу лінію. Якщо не маєте такої можливості, то дочекайтеся паперової платіжки, зараз штрафів за несплату немає, а у новій платіжці вже все буде указано", - пояснив Савіцький.

Раніше Нафтогаз роз'яснив, чому українцям прийшло по дві платіжки за газ

Також клієнти Нафтогазу зможуть отримувати платіжки за газ через мережу терміналів EasyPay

Крім того, Газзбути мають кошти й можуть повертати переплати

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