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Газзбути мають кошти й можуть повертати переплати, - економіст Гальчинський

15 липня, 2022 п'ятниця
20:07
Економіка газ

Віктор Гальчинський, економіст, експрессекретар НАК "Нафтогаз України", розповів, що Газзбути не збанкрутували, тому потрібно писати заяви на повернення переплати, а у разі відмови звертатися до суду

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо оплачено у платіжці Газзбуту і є переплата, а таке може бути, тому що Газзбути мали практику виставляти рекомендовані платежі, то потрібно написати заяву на повернення коштів. Компанія не збанкрутувала, не ліквідована й має кошти, відповідно, може повертати переплати. Якщо вони цього не роблять або відмовляють, то потрібно оскаржувати до регулятора і відстоювати свої права у суді", - пояснив економіст.

Віктор Гальчинський зазначив, що за допомогою інструментарію на gas.ua можна узнати свій розрахунковий рахунок і оплачувати квитанції з новим постачальником. Щодо вибору постачальника, краще зупинятися на компанії "Нафтогаз", яка єдина в умовах війни має ресурс для забезпечення населення природним газом.

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