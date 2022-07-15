Газзбути мають кошти й можуть повертати переплати, - економіст Гальчинський

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Якщо оплачено у платіжці Газзбуту і є переплата, а таке може бути, тому що Газзбути мали практику виставляти рекомендовані платежі, то потрібно написати заяву на повернення коштів. Компанія не збанкрутувала, не ліквідована й має кошти, відповідно, може повертати переплати. Якщо вони цього не роблять або відмовляють, то потрібно оскаржувати до регулятора і відстоювати свої права у суді", - пояснив економіст.



Віктор Гальчинський зазначив, що за допомогою інструментарію на gas.ua можна узнати свій розрахунковий рахунок і оплачувати квитанції з новим постачальником. Щодо вибору постачальника, краще зупинятися на компанії "Нафтогаз", яка єдина в умовах війни має ресурс для забезпечення населення природним газом.