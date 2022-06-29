"Нафтогаз" роз'яснив, чому українцям прийшло по дві платіжки за газ
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" роз’яснила, чому українці отримали по дві друкованих платіжки за газ
Про це повідомляє "Нафтогаз України".
Чимало українців отримали цього місяця по дві друкованих платіжки за газ: одну безпосередньо за паливо і ще одну – за транспортування. Для декого це стало сюрпризом, адже попередній постачальник надсилав усього одну платіжку
"Нафтогаз України" роз'яснив, чому два рахунки — це нормально
"Оплата газу та його доставка розділені ще з січня 2020 року в межах реформи газового ринку, - ідеться в роз’ясненні. - Саме тоді ухвалено закон, який передбачає, що продавати газ і доставляти його споживачеві мають різні компанії. Отже, щомісяця споживачі отримують дві платіжки за газ: за доставку / розподіл газу (від оператора ГРМ) та за спожитий газ (від постачальника — ГК "Нафтогаз України")".
В компанії пояснили, що плата за транспортування або розподіл газу не є ані новим, ані додатковим платежем. Українці й надалі отримуватимуть газ за ціною 7,96 грн/куб. м (з ПДВ). Однак тариф на розподіл газу відрізняється в кожній області. Наприклад, у Дніпропетровській — 1,26 грн за 1 куб. м на місяць (без ПДВ), а на Закарпатті ця ж послуга коштує 1,99 грн (без ПДВ).
У "Нафтогазі" також зазначили, що знайти всю актуальну інформацію про структуру та саму вартість тарифу на розподіл можна на сайті свого оператора газорозподільної мережі (облгазу).
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