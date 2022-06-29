"Нафтогаз" роз'яснив, чому українцям прийшло по дві платіжки за газ

Про це повідомляє "Нафтогаз України".

Чимало українців отримали цього місяця по дві друкованих платіжки за газ: одну безпосередньо за паливо і ще одну – за транспортування. Для декого це стало сюрпризом, адже попередній постачальник надсилав усього одну платіжку

"Нафтогаз України" роз'яснив, чому два рахунки — це нормально

"Оплата газу та його доставка розділені ще з січня 2020 року в межах реформи газового ринку, - ідеться в роз’ясненні. - Саме тоді ухвалено закон, який передбачає, що продавати газ і доставляти його споживачеві мають різні компанії. Отже, щомісяця споживачі отримують дві платіжки за газ: за доставку / розподіл газу (від оператора ГРМ) та за спожитий газ (від постачальника — ГК "Нафтогаз України")".

В компанії пояснили, що плата за транспортування або розподіл газу не є ані новим, ані додатковим платежем. Українці й надалі отримуватимуть газ за ціною 7,96 грн/куб. м (з ПДВ). Однак тариф на розподіл газу відрізняється в кожній області. Наприклад, у Дніпропетровській — 1,26 грн за 1 куб. м на місяць (без ПДВ), а на Закарпатті ця ж послуга коштує 1,99 грн (без ПДВ).

У "Нафтогазі" також зазначили, що знайти всю актуальну інформацію про структуру та саму вартість тарифу на розподіл можна на сайті свого оператора газорозподільної мережі (облгазу).

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