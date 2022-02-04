Нафтогаз почав імпортувати газ для підготовки до наступного опалювального сезону
НАК "Нафтогаз України" почав імпортувати газ з Угорщини, Словаччини та Польщі для підготовки до наступного опалювального сезону
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу 4 лютого, передає Еспресо.TV.
"Почався імпорт газу. Мова йде про закачування газу для сталого проходження вже наступного опалювального сезону", - сказав Галущенко.
Так, у лютому Нафтогаз збирається у лютому імпортувати до України 300 млн кубометрів газу з Угорщини, Словаччини та Польщі. Його ціна - комерційна таємниця, зазначив міністр.
Він додав, що Україна має гарантовані потужності (які не залежать від транзиту) для імпорту до 50 млн кубометрів на добу.
"Це абсолютно достатньо, щоб наповнити сховища", - сказав Галущенко.
Імпортом газу займаються Нафтогаз і приватні компанії.
- Нагадаємо, 27 вересня, Кабмін взяв на себе повноваження наглядової ради НАК "Нафтогаз України", звільнивши трьох членів наглядової ради, які представляли державу, - Юлію Ковалів, Наталію Бойко та Юлію Свириденко.
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