Уряд перебрав на себе повноваження наглядової ради Нафтогазу і призначив нове правління
У понеділок, 27 вересня, Кабмін взяв на себе повноваження наглядової ради НАК "Нафтогаз України", звільнивши трьох членів наглядової ради, які представляли державу, - Юлію Ковалів, Наталію Бойко та Юлію Свириденко
Про це повідовмила у Facebook Юлія Ковалів із посиланням на рішення, ухвалене на позачерговому засіданні уряду.
"Повноваження членів наглядової ради припинені, тож акціонер та нове керівництво будуть приймати всі важливі для компанії рішення, в першу чергу для забезпечення опалювального сезону, до обрання нового складу наглядової ради", - написала Ковалів.
Раніше, 7 вересня, про відставку заявили троє незалежних членів наглядової ради НАК - Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден. Термін їхніх повноважень сплив 21 вересня.
Водночас "РБК-Україна" повідомляє, що уряд призначив нове правління Нафтогазу, припинивши повноваження членів правління Сергія Переломи та Ярослава Теклюка.
Новими членами правління Нафтогазу Кабмін призначив радника голови правління з питань видобутку газу Маврикія Калугіна, радника голови правління Владислава Воловика, директора з Управління персоналом та соціальної політики "Групи Нафтогаз" Олену Бойченко, голову казначейських операцій "Групи Нафтогаз" - начальника казначейського департаменту Романа Чумака.
- Нагадаємо, у США стурбовані відставками у наглядовій раді Нафтогазу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.56
Купівля 26.56Продаж 26.78
-
EUR
Купівля 31.01Продаж 31.39
- Актуальне
- Важливе