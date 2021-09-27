Уряд перебрав на себе повноваження наглядової ради Нафтогазу і призначив нове правління

Про це повідовмила у Facebook Юлія Ковалів із посиланням на рішення, ухвалене на позачерговому засіданні уряду.



"Повноваження членів наглядової ради припинені, тож акціонер та нове керівництво будуть приймати всі важливі для компанії рішення, в першу чергу для забезпечення опалювального сезону, до обрання нового складу наглядової ради", - написала Ковалів.



Раніше, 7 вересня, про відставку заявили троє незалежних членів наглядової ради НАК - Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден. Термін їхніх повноважень сплив 21 вересня.



Водночас "РБК-Україна" повідомляє, що уряд призначив нове правління Нафтогазу, припинивши повноваження членів правління Сергія Переломи та Ярослава Теклюка.



Новими членами правління Нафтогазу Кабмін призначив радника голови правління з питань видобутку газу Маврикія Калугіна, радника голови правління Владислава Воловика, директора з Управління персоналом та соціальної політики "Групи Нафтогаз" Олену Бойченко, голову казначейських операцій "Групи Нафтогаз" - начальника казначейського департаменту Романа Чумака.

Нагадаємо, у США стурбовані відставками у наглядовій раді Нафтогазу.