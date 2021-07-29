Клієнти Нафтогазу зможуть отримувати платіжки за газ через мережу терміналів EasyPay
Клієнти НАК "Нафтогаз України" зможуть роздруковувати платіжки за газ через мережу платіжних терміналів EasyPay
Про це пресслужба газопостачальної компанії (ГК) "Нафтогаз України" повідомила у Facebook.
У пресслужбі пояснили, що наразі облік на ринку газу працює так, що постачальники можуть сформувати рахунк за спожитий газ лише після 10 числа кожного місяця і лише в електронному вигляді. Паперові ж платіжки клієнти можуть отримати лише після 24 числа на свою адресу. Однак, за даними компанії, близько 30% адресатів паперові рахунки так і не отримують і через це не можуть сплатити за спожитий газ.
"Відтепер ви можете отриати свій паперовий рахунок від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" десятого числа щомісяця. Все дуже просто: ви можете роздрукувати його у платіжних терміналах самообслуговування EasyPay. Тут також можна сформувати і роздрукувати акт звіряння та отримати довідку про відсутність заборгованості, що є одними із найбільш популярних документів серед ваших запитів" - зазначили у компанії.
Так, мережа платіжних терміналів EasyPay покриває всі регіони України і налічує понад 17 тис. терміналів. Вони знаходяться у мережах супермаркетів, біля станцій метро, у бізнес-центрах, на зупинках громадського транспорту, продуктових магазинах тощо.
У компанії додали, що роздрукувати документи можна у будь-який зручний час після 10 числа щомісяця.
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