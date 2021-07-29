Клієнти Нафтогазу зможуть отримувати платіжки за газ через мережу терміналів EasyPay

Про це пресслужба газопостачальної компанії (ГК) "Нафтогаз України" повідомила у Facebook.



У пресслужбі пояснили, що наразі облік на ринку газу працює так, що постачальники можуть сформувати рахунк за спожитий газ лише після 10 числа кожного місяця і лише в електронному вигляді. Паперові ж платіжки клієнти можуть отримати лише після 24 числа на свою адресу. Однак, за даними компанії, близько 30% адресатів паперові рахунки так і не отримують і через це не можуть сплатити за спожитий газ.



"Відтепер ви можете отриати свій паперовий рахунок від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" десятого числа щомісяця. Все дуже просто: ви можете роздрукувати його у платіжних терміналах самообслуговування EasyPay. Тут також можна сформувати і роздрукувати акт звіряння та отримати довідку про відсутність заборгованості, що є одними із найбільш популярних документів серед ваших запитів" - зазначили у компанії.



Так, мережа платіжних терміналів EasyPay покриває всі регіони України і налічує понад 17 тис. терміналів. Вони знаходяться у мережах супермаркетів, біля станцій метро, у бізнес-центрах, на зупинках громадського транспорту, продуктових магазинах тощо.



У компанії додали, що роздрукувати документи можна у будь-який зручний час після 10 числа щомісяця.

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