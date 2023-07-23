Росія все буде робити для того, щоб у нас були великі проблеми: Плачков про майбутній опалювальний сезон
Іван Плачков, колишній міністр палива та енергетики, голова ради спілки Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї, вважає, що РФ, яка займається вивченням енергетичної ситуації, буде робити для того, щоб в України були великі проблеми під час опалювального сезону
Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".
У мирні часи енергетика побудована, що специфіка її роботи така, що працює десь 70-75% потужностей, а 30% в резерві. Тому, що якщо є відключення якогось енергоблока, якщо десь піднімається температура, чи зменшується і з'являються максимальні показники зі споживання - це резервне обладнання переходить до роботи для того, щоб ми забезпечили споживання", - зазначив він.
Плачков зазначає, що ми споживаємо скільки хочемо й коли хочемо, а енергетики повинні в ту ж мить дати той обсяг електроенергії.
"У нас сьогодні вже є дефіцит потужностей по тому рівню споживання, який є на сьогодні, хоча й він невеликий. І тому немає ніяких 30% резерву, ми, якщо щось відбувається - зразу йдуть відключення та скорочення. На жаль, я не бачу такої скоординованої та організованої роботи з відновлення тих об'єктів інфраструктурної енергетики, які були зруйновані попередніми ударами", - наголошує голова ради спілки Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї.
Окрім цього, він додав, що Україні потрібно $2 млрд на сьогодні, щоб відновити енергосистему, і тому, якщо будуть ще удари по енергетичній структурі - ситуація буде важкою.
"Енергетика була основною галуззю, якою займалася Росія в часи незалежності, особливо зараз, під час війни. Вони все будуть робити для того, щоб у нас були великі проблеми", - зазначає Плачков.
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