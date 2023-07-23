Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

У мирні часи енергетика побудована, що специфіка її роботи така, що працює десь 70-75% потужностей, а 30% в резерві. Тому, що якщо є відключення якогось енергоблока, якщо десь піднімається температура, чи зменшується і з'являються максимальні показники зі споживання - це резервне обладнання переходить до роботи для того, щоб ми забезпечили споживання", - зазначив він.

Плачков зазначає, що ми споживаємо скільки хочемо й коли хочемо, а енергетики повинні в ту ж мить дати той обсяг електроенергії.

"У нас сьогодні вже є дефіцит потужностей по тому рівню споживання, який є на сьогодні, хоча й він невеликий. І тому немає ніяких 30% резерву, ми, якщо щось відбувається - зразу йдуть відключення та скорочення. На жаль, я не бачу такої скоординованої та організованої роботи з відновлення тих об'єктів інфраструктурної енергетики, які були зруйновані попередніми ударами", - наголошує голова ради спілки Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї.

Окрім цього, він додав, що Україні потрібно $2 млрд на сьогодні, щоб відновити енергосистему, і тому, якщо будуть ще удари по енергетичній структурі - ситуація буде важкою.

"Енергетика була основною галуззю, якою займалася Росія в часи незалежності, особливо зараз, під час війни. Вони все будуть робити для того, щоб у нас були великі проблеми", - зазначає Плачков.