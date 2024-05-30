"Європа готувалася": в ЄС заявили, що не мають потреби просити Україну продовжити транзит газу з РФ
Євросоюз підготувався до припинення українського транзиту газу з РФ і не потребує продовження Україною контрактів із росіянами
Про це заявила у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС із енергетики єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає Укрінформ.
"Транзитна угода, що дозволяє експорт російського газу та його доставку через український маршрут, була продовжена у 2019 році терміном на 5 років. Це означає, що дія цього контракту завершується наприкінці цього року. Я відвідала Київ кілька тижнів тому і я була дуже чіткою у спілкуванні з нашими українськими партнерами. Європа упродовж понад двох років готувалася до цього моменту, коли транзитна угода припинить дію", - сказала Сімсон.
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Єврокомісар зазначила, що ЄС знайшов інші шляхи постачання пального.
"Ми знайшли альтернативні шляхи постачання і з нашого боку немає жодної необхідності звертатися із запитом до українців, щоб вони залучалися до будь-яких перемовин з російськими компаніями", - сказала Сімсон.
- У жовтні 2023 року голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзитну угоду з РФ, яка завершується у 2024 році.
- У березні 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова продовжити транзит газу з РФ за ініціативи країн ЄС, але не продовжуватиме контракт із Газпромом.
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