Починаючи з 2025 року, Україна припинить транзит російського газу, - голова правління "Нафтогазу" Чернишов
Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів, що Україна досі транспортує російський газ, аби підтримати європейських партнерів, проте до кінця 2024 року угода завершиться
Про це він сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Україна продовжує транзит російського газу виключно з метою підтримки наших європейських колег, європейських партнерів, певних країн Євросоюзу, особливо тих так званих land locked країн, які не мають виходу до морів. І на сьогодні вони потребують цього об'єму", - пояснив Чернишов.
Він також зазначив, що Євросоюз планує повністю відмовитися від російського газу до 2027 року, проте Україна прагне "пришвидшити і стимулювати цей процес".
Голова правління "Нафтогазу" повідомив, що угода про транзит закінчиться в кінці 2024 року.
"Що стосується цього контракту – маємо також бути надійним партнером для наших європейських партнерів, для країн, які цього потребують. Але ця угода завершиться до кінця 2024 року, і ми не маємо намірів чи ініціативи її продовжувати", - каже він.
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