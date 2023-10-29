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Починаючи з 2025 року, Україна припинить транзит російського газу, - голова правління "Нафтогазу" Чернишов

29 жовтня, 2023 неділя
14:51
Економіка Нафтогаз

Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів, що Україна досі транспортує російський газ, аби підтримати європейських партнерів, проте до кінця 2024 року угода завершиться

Про це він сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Україна продовжує транзит російського газу виключно з метою підтримки наших європейських колег, європейських партнерів, певних країн Євросоюзу, особливо тих так званих land locked країн, які не мають виходу до морів. І на сьогодні вони потребують цього об'єму", - пояснив Чернишов.

Він також зазначив, що Євросоюз планує повністю відмовитися від російського газу до 2027 року, проте Україна прагне "пришвидшити і стимулювати цей процес". 

Голова правління "Нафтогазу" повідомив, що угода про транзит закінчиться в кінці 2024 року.
 
"Що стосується цього контракту – маємо також бути надійним партнером для наших європейських партнерів, для країн, які цього потребують. Але ця угода завершиться до кінця 2024 року, і ми не маємо намірів чи ініціативи її продовжувати", - каже він.

  • Прем'єр-міністр Ніколай Дєнков звинуватив Угорщину і Сербію у тому, що вони не шукають альтернативних джерел постачання енергоресурсів, натомість фінансуючи війну Росії в Україні.
Росія
газ
Нафтогаз
газопровід
Війна з Росією
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