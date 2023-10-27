Болгарія звинуватила Угорщину і Сербію у фінансуванні "воєнної машини" Путіна

Про це повідомляє Вloomberg.

Лідер Болгарії у п'ятницю, 27 жовтня, під час саміту Європейського Союзу в Брюсселі звинуватив Угорщину та Сербію в тому, що вони сприяють живленню "військової машини" Кремля, не шукаючи альтернативних джерел постачання енергоресурсів в умовах ескалації суперечки навколо податку на імпорт газу.

Прем'єр-міністр Ніколай Дєнков заявив, що його уряд не планує відмовлятися від податку на російський газ, що йде транзитом через Болгарію, і що його метою є позбавити контрольованого державою експортера ПАТ "Газпром" прибутків, які використовуються для фінансування війни проти України.

Угорщина назвала оголошений цього місяця крок "ворожим актом", а Сербія заявила, що податок загрожує припиненням життєво важливих поставок палива в регіон.

"Було достатньо часу, щоб шукати альтернативи, щоб побачити, що ці прибутки підживлюють військову машину Путіна", - заявив Дєнков. - Насправді, це повинно було статися раніше".

Це протистояння демонструє, як вторгнення російського президента Володимира Путіна змінило енергопостачання в регіоні, де перебої спричинили найсерйознішу за останні десятиліття кризу вартості життя для споживачів. Газопровід "Газпрому" "Турецький потік", який пролягає дном Чорного моря до Туреччини і перетинає Болгарію, забезпечує ключові поставки палива і для кількох менших західнобалканських країн.

Дєнков, котрий наполягав на тому, що регулювання відповідає правилам ЄС, заявив, що він відкритий до переговорів як з Будапештом, так і з Белградом. Водночас він звинуватив уряди прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента Сербії Александара Вучича в тому, що вони замість того, щоб брати участь у переговорах, розпалюють безпідставні побоювання щодо підвищення цін.

Болгарія була однією з перших країн-членів ЄС, яка була відрізана від російських поставок після повномасштабного російського вторгнення в Україну, що призвело до прискорення реалізації довготривалих проектів із забезпечення імпорту з Азербайджану та регіональних терміналів скрапленого газу в Греції та Туреччині.