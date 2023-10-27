Болгарія звинуватила Угорщину і Сербію у фінансуванні "воєнної машини" Путіна
Болгарійський лідер звинуватив Угорщину і Сербію у тому, що вони не шукають альтернативних джерел постачання енергоресурсів, натомість фінансуючи війну Росії в Україні
Про це повідомляє Вloomberg.
Лідер Болгарії у п'ятницю, 27 жовтня, під час саміту Європейського Союзу в Брюсселі звинуватив Угорщину та Сербію в тому, що вони сприяють живленню "військової машини" Кремля, не шукаючи альтернативних джерел постачання енергоресурсів в умовах ескалації суперечки навколо податку на імпорт газу.
Прем'єр-міністр Ніколай Дєнков заявив, що його уряд не планує відмовлятися від податку на російський газ, що йде транзитом через Болгарію, і що його метою є позбавити контрольованого державою експортера ПАТ "Газпром" прибутків, які використовуються для фінансування війни проти України.
Угорщина назвала оголошений цього місяця крок "ворожим актом", а Сербія заявила, що податок загрожує припиненням життєво важливих поставок палива в регіон.
"Було достатньо часу, щоб шукати альтернативи, щоб побачити, що ці прибутки підживлюють військову машину Путіна", - заявив Дєнков. - Насправді, це повинно було статися раніше".
Це протистояння демонструє, як вторгнення російського президента Володимира Путіна змінило енергопостачання в регіоні, де перебої спричинили найсерйознішу за останні десятиліття кризу вартості життя для споживачів. Газопровід "Газпрому" "Турецький потік", який пролягає дном Чорного моря до Туреччини і перетинає Болгарію, забезпечує ключові поставки палива і для кількох менших західнобалканських країн.
Дєнков, котрий наполягав на тому, що регулювання відповідає правилам ЄС, заявив, що він відкритий до переговорів як з Будапештом, так і з Белградом. Водночас він звинуватив уряди прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента Сербії Александара Вучича в тому, що вони замість того, щоб брати участь у переговорах, розпалюють безпідставні побоювання щодо підвищення цін.
Болгарія була однією з перших країн-членів ЄС, яка була відрізана від російських поставок після повномасштабного російського вторгнення в Україну, що призвело до прискорення реалізації довготривалих проектів із забезпечення імпорту з Азербайджану та регіональних терміналів скрапленого газу в Греції та Туреччині.
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Російська влада готує рекордне за 11 років підвищення тарифів на газ для населення, щоб наповнити бюджет "Газпрому", який втратив три чверті виручки на ключовому, європейському, ринку. Зазначається, що оптові тарифи на газ для населення з липня 2024 року зростуть на 11,2%, а з липня 2025 року - ще на 8,2%, йдеться у прогнозі соціально-економічного розвитку країни, який опублікувало Мінекономіки РФ.
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Зокрема, раніше повідомлялось, що Російський "Газпром" збільшить поставку газу до Угорщини та надасть Китаю 600 млн кубометрів газу протягом майбутньої зими.
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