Росіянам рекордно підвищать тарифи на газ

Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що оптові тарифи на газ для населення з липня 2024 року зростуть на 11,2%, а з липня 2025 року - ще на 8,2%, йдеться у прогнозі соціально-економічного розвитку країни, який опублікувало Мінекономіки РФ.

"У підсумку за два роки газ подорожчає для громадян на 20%, а від початку війни - на 34%: торік тарифи індексували двічі - на 3% у липні і на 8,5% у грудні. У 2023 році індексації не проводили", - йдеться у повідомленні.

Жодного разу за останні роки ціни на газ не зростали настільки стрімко: 2021 року індексація становила 3%, 2020-го - 3%, 2019-го - 1,4%, 2018-го - 3,4%. Останнє різке підвищення газових тарифів - на 15% за рік - відбулося 2013 року.

Наразі влада повертається до збільшення тягаря для споживачів на тлі різкого погіршення фінансового становища "Газпрому".

Минулого року компанія продала за кордон мінімальний обсяг газу з останніх років СРСР (100 млрд кубометрів), а 2023 року газовий експорт із Росії до Європи впав до мінімуму з другої половини 1970-х років - 12,1 млрд кубів за перше півріччя.

У другому півріччі 2022 року, коли від російського газу послідовно відключились майже всі європейські країни, "Газпром" отримав чистий збиток у розмірі 1,3 трлн рублів.

А у 2023 році компанії все ж вдалося вийти на прибуток, який, утім, виявився в 5 разів меншим за торішній - 296 млрд рублів. Запаси готівки на рахунках "Газпрому" від початку війни скоротилися втричі: від "грошової подушки" розміром 2 трлн рублів на початок липня 2023 року залишилося трохи менше 700 млрд".