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Росіянам рекордно підвищать тарифи на газ

22 вересня, 2023 п'ятниця
23:01
Економіка Російський газ

Російська влада готує рекордне за 11 років підвищення тарифів на газ для населення, щоб наповнити бюджет "Газпрому", який втратив три чверті виручки на ключовому, європейському, ринку

Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що оптові тарифи на газ для населення з липня 2024 року зростуть на 11,2%, а з липня 2025 року - ще на 8,2%, йдеться у прогнозі соціально-економічного розвитку країни, який опублікувало Мінекономіки РФ.

"У підсумку за два роки газ подорожчає для громадян на 20%, а від початку війни - на 34%: торік тарифи індексували двічі - на 3% у липні і на 8,5% у грудні. У 2023 році індексації не проводили", - йдеться у повідомленні.

Жодного разу за останні роки ціни на газ не зростали настільки стрімко: 2021 року індексація становила 3%, 2020-го - 3%, 2019-го - 1,4%, 2018-го - 3,4%. Останнє різке підвищення газових тарифів - на 15% за рік - відбулося 2013 року.

Наразі влада повертається до збільшення тягаря для споживачів на тлі різкого погіршення фінансового становища "Газпрому".

Минулого року компанія продала за кордон мінімальний обсяг газу з останніх років СРСР (100 млрд кубометрів), а 2023 року газовий експорт із Росії до Європи впав до мінімуму з другої половини 1970-х років - 12,1 млрд кубів за перше півріччя.

У другому півріччі 2022 року, коли від російського газу послідовно відключились майже всі європейські країни, "Газпром" отримав чистий збиток у розмірі 1,3 трлн рублів.

А у 2023 році компанії все ж вдалося вийти на прибуток, який, утім, виявився в 5 разів меншим за торішній - 296 млрд рублів. Запаси готівки на рахунках "Газпрому" від початку війни скоротилися втричі: від "грошової подушки" розміром 2 трлн рублів на початок липня 2023 року залишилося трохи менше 700 млрд".

  • Нагадаємо, напередодні зими 2022 року Росія почала газовий шантаж Європи. У ЄС знайшли альтернативні шляхи поставки і спокійно перезимували. На початку 2023 року транзит російського газу через територію Україні впав: зниження на 16% пов'язують із м'якою погодою в Європі та наявністю альтернативних джерел.
  • Також повідомлялося, що за підсумками першого кварталу 2023 року нафтогазові доходи Росії впали на 45%, передусім внаслідок вступу в силу санкцій країн G7 щодо нафти та нафтопродуктів з РФ.
  • 14 квітня міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що країни Балтії шукатимуть рішення, як зупинити імпорт скрапленого нафтового газу з РФ до країн Балтії, який торік збільшився більш ніж удвічі.  
  • 8 серпня стало відомо, що Європейський Союз упродовж року після початку повномасштабного вторгнення зміг скоротити постачання російського газу трубопроводами з 50% до 8%.
  • 16 серпня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що після закінчення терміну дії контракту на транзит газу з Росією Україна не буде вести переговори про його продовження. 
  • 14 вересня Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон закликала скоротити експорт російського скрапленого природного газу (СПГ), аж до повної його відмови.
Росія
газ
тарифи на газ
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