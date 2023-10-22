Російський "Газпром" планує додаткові поставки газу в Угорщину та Китай цієї зими

Про це повідомляє Reuters.

Російський "Газпром" постачатиме додаткові обсяги газу до Угорщини протягом наступної зими, а також надасть Китаю 600 мільйонів кубометрів газу цього року на додаток до контрактних зобов'язань.

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з лідерами обох країн під час поїздки до Китаю минулого тижня.

Газпром прагне компенсувати втрату більшості своїх ринків в Європі з початку війни Росії в Україні, в основному через вибухи, які серйозно пошкодили його газопроводи "Північний потік" під дном Балтійського моря минулого року. Розслідування ще не встановило, хто несе за це відповідальність.

Угорщина - єдиний член Європейського Союзу, чий лідер, прем'єр-міністр Віктор Орбан, підтримує дружні зв'язки з Путіним після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Країна також є членом НАТО.

Орбан сказав Путіну під час зустрічі в Пекіні у вівторок, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії і намагається врятувати двосторонні контакти. Посол США в Угорщині сказав, що рішення Орбана продовжити зустріч "викликає занепокоєння". Прем'єр-міністр Естонії сказав, що зображення їхніх рукостискань було "дуже, дуже неприємним".

Угорщина розглядається як ключовий потенційний опонент рішення, яке має бути прийняте в грудні, про початок переговорів про вступ України до ЄС, що вимагатиме одностайної підтримки 27 членів блоку.

ЄС в цілому різко скоротив свою залежність від російських енергоносіїв у відповідь на війну в Україні, але додаткові поставки газу до Угорщини цього року склали 1,3 мільярда кубометрів.

Міллер зазначив, що щоденний попит з боку Китаю також перевищує законтрактовані обсяги.

"Ми регулярно постачаємо додаткові обсяги на китайський ринок. Більше того, ми робимо це вже кілька років поспіль. Цього року, я думаю, (ред. додатковий обсяг) складе 600 мільйонів кубометрів газу", - сказав він.