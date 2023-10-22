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Російський "Газпром" планує додаткові поставки газу в Угорщину та Китай цієї зими

22 жовтня, 2023 неділя
17:51
Економіка Газпром

Російський "Газпром" збільшить поставку газу до Угорщини та надає Китаю 600 млн кубометрів газу протягом майбутньої зими

Про це повідомляє Reuters

Російський "Газпром" постачатиме додаткові обсяги газу до Угорщини протягом наступної зими, а також надасть Китаю 600 мільйонів кубометрів газу цього року на додаток до контрактних зобов'язань.

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з лідерами обох країн під час поїздки до Китаю минулого тижня.

Газпром прагне компенсувати втрату більшості своїх ринків в Європі з початку війни Росії в Україні, в основному через вибухи, які серйозно пошкодили його газопроводи "Північний потік" під дном Балтійського моря минулого року. Розслідування ще не встановило, хто несе за це відповідальність.

Угорщина - єдиний член Європейського Союзу, чий лідер, прем'єр-міністр Віктор Орбан, підтримує дружні зв'язки з Путіним після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Країна також є членом НАТО.

Орбан сказав Путіну під час зустрічі в Пекіні у вівторок, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії і намагається врятувати двосторонні контакти. Посол США в Угорщині сказав, що рішення Орбана продовжити зустріч "викликає занепокоєння". Прем'єр-міністр Естонії сказав, що зображення їхніх рукостискань було "дуже, дуже неприємним".

Угорщина розглядається як ключовий потенційний опонент рішення, яке має бути прийняте в грудні, про початок переговорів про вступ України до ЄС, що вимагатиме одностайної підтримки 27 членів блоку.

ЄС в цілому різко скоротив свою залежність від російських енергоносіїв у відповідь на війну в Україні, але додаткові поставки газу до Угорщини цього року склали 1,3 мільярда кубометрів.

Міллер зазначив, що щоденний попит з боку Китаю також перевищує законтрактовані обсяги.

"Ми регулярно постачаємо додаткові обсяги на китайський ринок. Більше того, ми робимо це вже кілька років поспіль. Цього року, я думаю, (ред. додатковий обсяг) складе 600 мільйонів кубометрів газу", - сказав він.

  • Російська влада готує рекордне за 11 років підвищення тарифів на газ для населення, щоб наповнити бюджет "Газпрому", який втратив три чверті виручки на ключовому, європейському, ринку. Зазначається, що оптові тарифи на газ для населення з липня 2024 року зростуть на 11,2%, а з липня 2025 року - ще на 8,2%, йдеться у прогнозі соціально-економічного розвитку країни, який опублікувало Мінекономіки РФ.

Світ
Росія
Китай
газ
Угорщина
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