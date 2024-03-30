Життя без транзиту: як позначиться на українцях відсутність транспортування газу до ЄС та які сценарії його продовження розглядає Україна

Цього року спливає строк контракту між Нафтогазом та Газпромом. В уряді та зокрема в Міністерстві енергетики неодноразово наголошували: нової угоди з країною-агресором на постачання газу не буде, як і продовження нинішньої. Але завжди була обмовка: якщо країни ЄС виступлять транзитерами свого газу, Київ готовий це забезпечити. Що чекає на українську газотранспортну систему в такому разі та як відсутність транзиту газу позначиться на пересічних українцях? Розбираємося.

Про що в тексті:

Як Газпром виконує (або ні) чинну угоду

Як може працювати транзит газу з Росії до ЄС без прямої угоди з Газпромом

Як позначиться відсутність транзиту на пересічних українцях

Як Газпром виконує (або ні) чинну угоду

Україна продовжує транспортувати російський газ до Євросоюзу навіть під час війни відповідно до контракту, який Нафтогаз і Газпром уклали у 2019 році. Дія угоди закінчується у 2024-му, і Україна не планує її продовжувати або укладати нову.

"Я можу підтвердити, що ми не плануємо укладати жодних додаткових угод або пролонгувати дію цієї угоди", – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Аналогічні заяви лунали від урядовців та Нафтогазу і раніше. Так, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заперечував будь-яку можливість продовжити чи переукласти нову угоду, але допускав, що на прохання європейських партнерів можливе продовження транзиту.

Нинішній контракт передбачає прокачування Газпромом щонайменше 65 млрд кубометрів газу у 2020-му та по 40 млрд кубометрів щороку з 2021-го по 2024 рік через український газопровід. Попри закладену в контракті формулу "качай або плати", Росія не виконує цих обсягів транспортування газу і постачає тільки близько 12 млрд кубометрів газу на рік і, що також важливо, не платить за передбачений контрактом обсяг газу. Через це Нафтогаз подав прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі.

Фото: Роман Балук

"У 2023 році Газпром мав заплатити за транспортування 40 млрд кубометрів газу (незалежно від того, чи використав він би ці потужності, чи ні). Враховуючи ці обсяги й тарифи на транспортування для точок входу та виходу в/з української ГТС, доходи мали б становити понад $1,284 млрд (без ПДВ). Зверніть увагу, ці розрахунки приблизні, оскільки до тарифу на транспортування також можуть застосовуватись коефіцієнти, які враховують тривалість часу, на яку замовляються потужності ГТС", – коментує "Еспресо" Андрій Урста, генеральний менеджер з розвитку енергетичних ринків DiXi Group.

Є ще одна проблема: після оголошення оператором ГТС форс-мажору з транспортування газу через точку входу "Сохранівка" через несанкціоноване втручання окупантів у роботу однієї з компресорних станцій, Газпром не платить повністю за транзит. За оцінкою того ж Сергія Макогона, за 2023 рік ця сума склала близько $800 млн.

"В якій мірі транзит покриває витрати — визначити неможливо через відсутність детальної інформації про планові та фактичні доходи від тарифу на транспортування газу в публічному доступі", – каже Урста.

​Як може працювати транзит газу з Росії до ЄС без прямої угоди з Газпромом

Будь-які перемовини про постачання газу і підписання контракту з країною, яка щодня обстрілює Україну, неможливі, заявляють в українському уряді. Але додають: якщо ЄС виявить ініціативу, Київ може продовжити транзит газу. Як це можливо технічно?

"Ми мали неодноразові переговори з європейськими лідерами на базі Єврокомісії. Якщо Європейські країни виступлять консорціумом, або хтось з європейських партнерів виступить транзитером уже свого газу, ми готові таку послугу надавати. Тут ініціатива на боці ЄС і наших європейських партнерів", – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на початку березня.

"Це фактично означає, що якщо Угорщині чи Австрії потрібно купити російський газ, то вони мають купувати його на східному кордоні України й підписувати з українським оператором угоду про транспортування. Відтак сплачувати Україні за транзит в такому форматі буде європейська компанія, а не Газпром", – пояснює Еспресо експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар.

Контракт з Газпромом діятиме до 31 січня 2024 року. Євросоюз протягом двох років активно готується до його завершення. Для цього там розробили план REPowerEU – кроки, які мають забезпечити енергетичну незалежність від Росії. За словами єврокомісарки Кадрі Сімсон, план спрацював ефективно і ЄС отримав диверсифіковану мережу альтернатив для газових поставок.

"У держав-членів ЄС є змога отримувати газ іншими маршрутами", – зазначила вона, вказавши при цьому, що в продовженні тристоронньої угоди ЄС не зацікавлений.

Поставки газу з РФ торік склали 15% від загального імпорту газу в ЄС, тоді як у 2022-му це були 24%, а до початку повномасштабного вторгнення в Україну ЄС закуповувала до 45% газу в Росії. При цьому за минулий рік ЄС отримала 14 млрд кубометрів російського газу. Такі дані навела Кадрі Сімсон.

Однак деякі держави-члени ЄС все ж можуть потребувати транзиту російського газу через Україну. Це Австрія, Словаччина, Чехія, Італія, Угорщина. До прикладу, Угорщина заявляє, що транспортує російський газ не українським коридором, а через "Турецький потік". Однак питання транзиту газу через Україну під час зустрічі очільників урядів Угорщини та України порушувалося. Цікавість до транзиту через Україну можна пояснити економічними чинниками – так дешевше.

"Ми виходимо з того, що Єврокомісія вустами єврокомісарки Кадрі Сімсон заявила, що ЄС не потребуватиме російського газу. Але якщо буде все ж потреба в окремих країн у таких поставках, Україна буде це оцінювати", – каже Гончар.

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Як позначиться відсутність транзиту на пересічних українцях

Оператор ГТС під час стрес-тестів своєї системи вважає припинення транзиту базовою умовою для всіх можливих сценаріїв. При цьому транспортна робота в системі буде – щонайменше відбуватиметься прокачування газу внутрішнього видобутку.

"Наша система є гнучкою, ми можемо транспортувати й зберігати газ трейдерів у той період і тих об’ємах, які їм необхідні", — вказав генеральний директор Оператора ГТС України Дмитро Липпа.

Оскільки Оператор ГТС запровадив європейські правила розподілу потужностей газотранспортної системи, європейські користувачі теоретично можуть бронювати потужності точок входу та виходу української ГТС і таким чином використовувати її для транзиту російського газу, пояснюють в DiXi Group.

"Проте, скоріше за все, це будуть менші обсяги ніж були в останні роки", – зазначає Андрій Урста.

Одначе без транзиту газу з РФ до ЄС вартість утримання газотранспортної системи зросте, і за це доведеться платити українцям. Іншими словами, експерти пророкують зростання тарифів.

"З припиненням транзиту Оператор ГТС втратить і ті транзитні доходи, які він отримував раніше. Покриття витрат на утримання і розвиток газотранспортної системи буде відбуватись переважно коштом внутрішніх користувачів, що може призвести до зростання тарифу. До цього треба бути готовим, і ми знаємо про дії та плани ОГТСУ з оптимізації системи та скорочення витрат", – пояснює Урста.

"За відсутності транзиту газу до ЄС Україні доведеться підвищити тарифи на послуги газотранспортної системи", – погоджується Гончар.

Пересічні українці з газотранспортної системи газ не отримують – газ до них надходить уже від облгазів.

"Тому це потенційне збільшення тарифів стосуватиметься бізнесу перш за все, – веде далі Михайло Гончар. – Втім, звісно, в такому разі зростання цін по ланцюжку буде для всіх. З іншого боку, компенсаційний суб’єкт, яким є ОГТСУ, має отримувати гроші за свою роботу, щоб вчасно ремонтувати свої потужності, оплачувати роботу своїх співробітників. Тому доведеться змінювати підхід до формування тарифів, але це вже компетенція урядового рівня і регулятора".

В умовах війни ухвалити таке непопулярне рішення для уряду буде нелегко.