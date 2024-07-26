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"Чорний список" Мінкульту поповнився ще шістьма російськими акторами: прізвища

Олена Будько
26 липня, 2024 п'ятниця
01:12
Війна з Росією Володимир Машков

Міністерство культури й інформаційної політики України доповнило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, ще шістьома прізвищами. 

Зміст

Про це йдеться в наказі МКіП від 25 липня. 

Зокрема, в цей перелік потрапили: 

  • Володимир Машков – народний артист РФ, театральний режисер, кінорежисер, сценарист, кінопродюсер, директор – художній керівник Московського театру Олега Табакова та Московського театру "Современник", голова Спілки театральних діячів Російської Федерації, президент російської національної театральної премії та фестивалю "Золотая маска"
  • Наталія Антонова – російська акторка театру, кіно та дубляжу
  • Віталій Гогунський – російський актор кіно та телебачення, композитор, співак, продюсер, телеведучий
  • Сергій Векслер – заслужений артист Російської Федерації, театральний режисер, викладач
  • Антон Батирєв – російський актор театру, кіно та дубляжу
  • Альона Яковлєва – заслужена артистка Російської Федерації, народна артистка Російської Федерації, акторка театру і кіно.

Усіх цих осіб внесли в перелік таких, які створюють загрозу національній безпеці України, оскільки вони  є учасниками антиукраїнських пропагандистських заходів Росії.

Довідково. На сьогодні до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, Мінкульт уже вніс 228 прізвищ. Зокрема, торік у грудні 2023 в цей список потрапив російський співак-пропагандист Ярослав Дронов на псевдо Шаман.

  • 15 березня російському актору Володимиру Машкову, який є другом президента РФ Путіна й очолював його "виборчий штаб", в Україні заочно оголосили нову підозру за двома статтями: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та пропаганда війни
Теги:
Суспільство
Культура
Україна
Росія
пропаганда
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