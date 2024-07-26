"Чорний список" Мінкульту поповнився ще шістьма російськими акторами: прізвища

Про це йдеться в наказі МКіП від 25 липня.

Зокрема, в цей перелік потрапили:

Володимир Машков – народний артист РФ, театральний режисер, кінорежисер, сценарист, кінопродюсер, директор – художній керівник Московського театру Олега Табакова та Московського театру "Современник", голова Спілки театральних діячів Російської Федерації, президент російської національної театральної премії та фестивалю "Золотая маска"

– народний артист РФ, театральний режисер, кінорежисер, сценарист, кінопродюсер, директор – художній керівник Московського театру Олега Табакова та Московського театру "Современник", голова Спілки театральних діячів Російської Федерації, президент російської національної театральної премії та фестивалю "Золотая маска" Наталія Антонова – російська акторка театру, кіно та дубляжу

– російська акторка театру, кіно та дубляжу Віталій Гогунський – російський актор кіно та телебачення, композитор, співак, продюсер, телеведучий

– російський актор кіно та телебачення, композитор, співак, продюсер, телеведучий Сергій Вексле р – заслужений артист Російської Федерації, театральний режисер, викладач

р – заслужений артист Російської Федерації, театральний режисер, викладач Антон Батирєв – російський актор театру, кіно та дубляжу

– російський актор театру, кіно та дубляжу Альона Яковлєва – заслужена артистка Російської Федерації, народна артистка Російської Федерації, акторка театру і кіно.

Усіх цих осіб внесли в перелік таких, які створюють загрозу національній безпеці України, оскільки вони є учасниками антиукраїнських пропагандистських заходів Росії.

Довідково. На сьогодні до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, Мінкульт уже вніс 228 прізвищ. Зокрема, торік у грудні 2023 в цей список потрапив російський співак-пропагандист Ярослав Дронов на псевдо Шаман.