Очолив "виборчий штаб" Путіна та закликав до знищення України: російському актору Машкову оголосили нову підозру

Про це інформує СБУ.

У відомстві зазначили, що Машков входить до найближчого оточення Путіна. Він - один із головних хедлайнерів масових акцій в Москві, спрямованих на підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Крім того, у грудні 2023 року російського актора призначили співголовою "виборчого штабу" Путіна на "виборах" президента. Відтак, він виступає ключовим рупором пропаганди у "передвиборчій кампанії".

"За даними слідства, Машков публічно закликає до підтримки російських окупаційних угруповань, які воюють проти України.Також він особисто виправдовує знищення цивільної інфраструктури та захоплення частини території нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Такі тези Машков озвучує у ході "передвиборчих" турів у різних регіонах Росії, а також під час поїздок на тимчасово окуповані українські території. Виступи пропагандиста відбувається у вигляді концертів-мітингів та так званих зустрічей з виборцями.

Тож СБУ оголосила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

ст. 436 (пропаганда війни)

"Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додали в СБУ.