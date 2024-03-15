Очолив "виборчий штаб" Путіна та закликав до знищення України: російському актору Машкову оголосили нову підозру
Російському актору Володимиру Машкову, який є другом президента РФ Путіна та очолив його "виборчий штаб", заочно оголосили нову підозру за двома статтями
Про це інформує СБУ.
У відомстві зазначили, що Машков входить до найближчого оточення Путіна. Він - один із головних хедлайнерів масових акцій в Москві, спрямованих на підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Крім того, у грудні 2023 року російського актора призначили співголовою "виборчого штабу" Путіна на "виборах" президента. Відтак, він виступає ключовим рупором пропаганди у "передвиборчій кампанії".
"За даними слідства, Машков публічно закликає до підтримки російських окупаційних угруповань, які воюють проти України.Також він особисто виправдовує знищення цивільної інфраструктури та захоплення частини території нашої держави", - йдеться у повідомленні.
Такі тези Машков озвучує у ході "передвиборчих" турів у різних регіонах Росії, а також під час поїздок на тимчасово окуповані українські території. Виступи пропагандиста відбувається у вигляді концертів-мітингів та так званих зустрічей з виборцями.
Тож СБУ оголосила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)
- ст. 436 (пропаганда війни)
"Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додали в СБУ.
- У травні 2023 року СБУ повідомила Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт за цими фактами вже скеровано до суду.
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