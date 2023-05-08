Підтримував війну РФ і закликав до окупації: російському актору і другові Путіна Машкову оголосили підозру
Російський актор Володимир Машков, який є другом диктатора Путіна, публічно закликав до "приєднання" частини України до РФ, заочно отримав підозру
Про це інформує Служба безпеки України.
Машков є одним з найближчих помічників вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. Він став об'єктом розслідування СБУ за його публічні висловлювання на підтримку збройної агресії РФ.
Російський актор брав участь у масових заходах разом з президентом РФ Володимиром Путіним та активно пропагував окупацію України, закликав до "приєднання" чотирьох областей до складу Росії. Зокрема на центральних російських каналах.
Крім того, Машков незаконно в'їжджав до тимчасово окупованих Криму та східних районів України.Там брав участь у пропагандистських заходах на користь війни проти нашої держави.
Для вихваляння воєнних злочинів рашистів той використовував свої телеграм-канал та інстаграм-сторінку з понад 200 тис. підписників.
На підставі зібраних доказів Машкову заочно оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ, глорифікація її учасників); порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.
Зловмисник перебуває на території Росії.
- Служба безпеки та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на 170 сенаторів, які сприяли тимчасовій окупації частини східних та південних областей України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.26
Купівля 37.26Продаж 37.83
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе