Про це інформує Служба безпеки України.

Машков є одним з найближчих помічників вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. Він став об'єктом розслідування СБУ за його публічні висловлювання на підтримку збройної агресії РФ.

Російський актор брав участь у масових заходах разом з президентом РФ Володимиром Путіним та активно пропагував окупацію України, закликав до "приєднання" чотирьох областей до складу Росії. Зокрема на центральних російських каналах.

Крім того, Машков незаконно в'їжджав до тимчасово окупованих Криму та східних районів України.Там брав участь у пропагандистських заходах на користь війни проти нашої держави.

Для вихваляння воєнних злочинів рашистів той використовував свої телеграм-канал та інстаграм-сторінку з понад 200 тис. підписників.

На підставі зібраних доказів Машкову заочно оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ, глорифікація її учасників); порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Зловмисник перебуває на території Росії.