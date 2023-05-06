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СБУ повідомила про підозру 170 російським сенаторам, які підтримали "приєднання" окупованих територій до РФ

6 травня, 2023 субота
20:57
Новини СБУ

Служба безпеки та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на 170 сенаторів, які сприяли тимчасовій окупації частини східних та південних областей України

Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки України. 

За інформацією від правоохоронців, у лютому 2022 році всі 170 сенаторів підтримали ратифікацію "договору про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу" між Росією та терористичними організаціями "Л/ДНР".

Зазначається, що також посадовці одностайно підтримали звернення Путіна про використання збройних сил Росії за межами країни. Тим самим сенатори сприяли реалізації плану москви з ведення війни проти України.

"У жовтні минулого року вони ратифікували «договори про входження» до складу рф тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних фактів правоохоронці повідомили російським сенаторам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • посягання на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 3 ст. 110)
  • планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437).

Сенаторам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Нагадаємо, Служба безпеки України затримала батька та сина, які підтримали загарбників під час тимчасової окупації Херсону. 
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