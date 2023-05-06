СБУ повідомила про підозру 170 російським сенаторам, які підтримали "приєднання" окупованих територій до РФ
Служба безпеки та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на 170 сенаторів, які сприяли тимчасовій окупації частини східних та південних областей України
Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.
За інформацією від правоохоронців, у лютому 2022 році всі 170 сенаторів підтримали ратифікацію "договору про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу" між Росією та терористичними організаціями "Л/ДНР".
Зазначається, що також посадовці одностайно підтримали звернення Путіна про використання збройних сил Росії за межами країни. Тим самим сенатори сприяли реалізації плану москви з ведення війни проти України.
"У жовтні минулого року вони ратифікували «договори про входження» до складу рф тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей", - йдеться у повідомленні.
На підставі зібраних фактів правоохоронці повідомили російським сенаторам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- посягання на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 3 ст. 110)
- планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437).
Сенаторам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
- Нагадаємо, Служба безпеки України затримала батька та сина, які підтримали загарбників під час тимчасової окупації Херсону.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе