ISW: Росіяни намагаються тиснути по всьому фронту, щоб не дозволити Україні перехопити ініціативу на полі бою

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Розгортання зони оборони Центрального угруповання військ свідчить про те, що російське військове командування може оцінити малоймовірність швидкого тактичного просування в районі Авдіївки, зазначають аналітики.

Вони поки не розуміють, чи ґрунтується ця можлива оцінка на зменшенні обмежень у матеріальній і живій силі України чи конкретно на оцінці неспроможності Центрального угруповання військ виконати поставлені завдання.

Військові експерти кажуть,що зона відповідальності, що простягається з південного заходу від Донецька до Торецька, відволікатиме наявні російські сили і засоби від зусиль, спрямованих на тактично значуще просування на північний захід і захід від Авдіївки.

"У Центрального угруповання військ, ймовірно, не вистачає резервів, необхідних для активізації дій в районі Авдіївки до такого рівня, який би сприяв відносно швидкому досягненню при збереженні наступального тиску на Торецькому та Донецькому напрямках. Російське військове командування наразі намагається підтримувати послідовний наступальний тиск на всьому фронті, щоб не дати Україні перехопити ініціативу на полі бою, і завдання Центральному угрупованню військ здійснити наступальні операції на більш довгому фронті більше відповідає цим зусиллям, ніж завдання угруповання з досягненням тактично значних переваг шляхом відносно швидкого маневру", - йдеться у повідомленні.