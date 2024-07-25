"В Україні очікується наймасовіший ракетний удар через прибуття F-16": новий вкид роспропаганди

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Також анонімні Telegram-канали заявляють нібито стратегічна авіація РФ до цього вже готується.

Правда: російські авіаційні та ракетні удари відбуваються перманентно і не прив’язані до постачання того чи іншого виду зброї.

"Гучні заголовки про "майбутній наймасовіший ракетний удар по Україні" мають на меті підняти аудиторію анонімних Telegram-каналів, які часто напряму пов’язані з РФ, і посіяти паніку серед громадян України", - йдеться у повідомленні.

У Центрі нагадують, що єдиним джерелом, яке повідомляє про потенційну майбутню атаку стратегічної авіації та морських ракетоносіїв є офіційні сторінки Повітряних сил України у соцмережах.