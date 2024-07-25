"В Україні очікується наймасовіший ракетний удар через прибуття F-16": новий вкид роспропаганди
Російські пропагандисти поширюють фейк, що начебто на Україну чекає наймасованіша комбінована повітряна атака через постачання винищувачів F-16
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Також анонімні Telegram-канали заявляють нібито стратегічна авіація РФ до цього вже готується.
Правда: російські авіаційні та ракетні удари відбуваються перманентно і не прив’язані до постачання того чи іншого виду зброї.
"Гучні заголовки про "майбутній наймасовіший ракетний удар по Україні" мають на меті підняти аудиторію анонімних Telegram-каналів, які часто напряму пов’язані з РФ, і посіяти паніку серед громадян України", - йдеться у повідомленні.
У Центрі нагадують, що єдиним джерелом, яке повідомляє про потенційну майбутню атаку стратегічної авіації та морських ракетоносіїв є офіційні сторінки Повітряних сил України у соцмережах.
- 20 липня стало відомо, що російські пропагандисти поширюють фейк про нібито вінницьку виховательку, яка за розмови російською мовою вимила дитині рот з милом.
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