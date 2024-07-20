Росіяни вигадали фейк про виховательку у Вінниці, яка нібито вимила дитині рот з милом за розмови російською

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Вказано, що інформація про інцидент в одному з вінницьких дитячих садків почала ширитися на російських телеграм-каналах. Пропагандисти поширюють її з відео нібито письмової скарги у профільні структури від матері дитини.

У ЦПД верифікували інформацію в Департаменті гуманітарної політики Вінницької ОВА і з'ясували, що вона є фейковою. Зокрема, у Вінницькій області не існує дитини, ім'я якої було згадано. Так само виявилася вигаданою вихователька дитсадочка.

"По-друге, дитсадок, про який пишуть пропагандисти, перебуває за іншою адресою. Крім того, завідувачка закладу – інша особа, а не та, яка вказана в листі", - додали в ЦПД.