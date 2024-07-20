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Росіяни вигадали фейк про виховательку у Вінниці, яка нібито вимила дитині рот з милом за розмови російською

20 липня, 2024 субота
05:54
Війна з Росією фейк

Російські пропагандисти поширюють фейк про нібито вінницьку виховательку, яка за розмови російською мовою вимила дитині рот з милом

Зміст

Про це інформує Центр протидії дезінформації. 

Вказано, що інформація про інцидент в одному з вінницьких дитячих садків почала ширитися на російських телеграм-каналах. Пропагандисти поширюють її з відео нібито письмової скарги у профільні структури від матері дитини.

У ЦПД верифікували інформацію в Департаменті гуманітарної політики Вінницької ОВА і з'ясували, що вона є фейковою. Зокрема, у Вінницькій області не існує дитини, ім'я якої було згадано. Так само виявилася вигаданою вихователька дитсадочка. 

"По-друге, дитсадок, про який пишуть пропагандисти, перебуває за іншою адресою. Крім того, завідувачка закладу – інша особа, а не та, яка вказана в листі", - додали в ЦПД. 

  • Раніше в Укренерго попередили про фейкові повідомлення у соцмережах про так звані нові системи відключень та тотальний блекаут в Україні, закликавши довіряти лише перевіреним джерелам. 
Теги:
Суспільство
Росія
фейк
Вінниччина
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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