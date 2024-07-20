Росіяни вигадали фейк про виховательку у Вінниці, яка нібито вимила дитині рот з милом за розмови російською
Російські пропагандисти поширюють фейк про нібито вінницьку виховательку, яка за розмови російською мовою вимила дитині рот з милом
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Вказано, що інформація про інцидент в одному з вінницьких дитячих садків почала ширитися на російських телеграм-каналах. Пропагандисти поширюють її з відео нібито письмової скарги у профільні структури від матері дитини.
У ЦПД верифікували інформацію в Департаменті гуманітарної політики Вінницької ОВА і з'ясували, що вона є фейковою. Зокрема, у Вінницькій області не існує дитини, ім'я якої було згадано. Так само виявилася вигаданою вихователька дитсадочка.
"По-друге, дитсадок, про який пишуть пропагандисти, перебуває за іншою адресою. Крім того, завідувачка закладу – інша особа, а не та, яка вказана в листі", - додали в ЦПД.
- Раніше в Укренерго попередили про фейкові повідомлення у соцмережах про так звані нові системи відключень та тотальний блекаут в Україні, закликавши довіряти лише перевіреним джерелам.
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